HDP Milletvekili Nuran İmir Kürtçe seçmeli dersi engelleyenleri sordu

HDP Milletvekili Nuran İmir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu: “Kürtçe’ye alternatif dersler seçtiren okul idarecilerine yaptırım uygulayacak mısınız?”

DUVAR – HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Şırnak’ta Kürtçe seçmeli derslerin seçilmesinde engel olan idarecileri Milli Eğitim Bakanına sordu. İmir, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni hatırlatarak, “Öğrencileri yönlendirerek velilerden habersiz Kürtçeye alternatif dersler seçtiren okul idarecileri hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız?” dedi.

ANAYASA VE BM’Yİ HATIRLATTI

“Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde devletin dil ve çocuk eğitimi üzerindeki sorumluluğunu şu şekilde açıklamıştır” diyen İmir, “Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Bunun yanı sıra Anayasanın 42. Maddesinde eğitim hakkı: “kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz” amir hükmü ile net bir şekilde belirtilmektedir. Eğitim hakkının belirlendiği ve güvence altına alındığı uluslararası antlaşmalar da eğitim hakkı konusunda temel güvenceler oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

İmir, Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Bakanlık olarak 9 yıldır Kürtçe Seçmeli Derslerin tercih edilmesine önem verilmesine ilişkin bir çalışmanız olmuş mudur?” sorusu

Şırnak ve diğer Kürt öğrencilerinin yaşadığı diğer illerde okul idarecilerinin seçmeli dersleri kendi seçtikleri ve velileri bilgilendirmediklerinden haberdar mısınız?

Öğrencileri yönlendirerek velilerden habersiz Kürtçe’ye alternatif dersler seçtiren okul idarecileri hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız?

%90’ı Kürt olan Şırnak ve ilçelerinde Kürtçe seçmeli derslerin seçiminde okul idarecileri velilere bu konuda bilgilendirme yapmış mıdır?

Velilerden ve öğrencilerden habersiz Kürtçe’ye alternatif derslerin seçilmesi ve usulsüz bir şekilde tutanakların velilere imzalatıldığı iddialarını araştıracak mısınız?

Okul idarecilerinin öğretmen eksikliğinden öğrencilerin Kürtçe seçmeli dersleri seçmelerine izin vermedikleri doğru mu? 2012’den bugüne Kürtçe öğretmenliği ile ilgili açılan bölümlerden kaç kişi mezun oldu bunlardan kaçı atandı?

Kürtçe öğretmenlerinin atanmamasının sebebi nedir? (HABER MERKEZİ)

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