Ermenistan Özel Temsilcisi Rubinyan: Sürecin nasıl ilerleyeceği, Türkiye’nin samimiyetine ve yapıcılığına bağlı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve özel temsilci Rubinyan, geçen hafta Moskova’da yapılan görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu

Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecinde geçtiğimiz hafta Türkiye’nin özel temsilcisi Serdar Kılıç ve Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan Moskova’da ilk görüşmeyi gerçekleştirdiler.

Görüşmeden sonra iki taraf da aynı açıklamayı yapmıştı.

Açıklamada “Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir” mesajı öne çıktı.

“Ermenistan topraklarında hiçbir koridor olamayacak”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentodaki konuşmasında, “14 Ocak’taki görüşmenin ardından yapılan açıklama herkese, tıpkı Ermeni tarafı gibi Türk tarafının da süreci başlatmak veya tamamlamak için herhangi bir önkoşul koymadığını kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Mirzoyan, ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında hiçbir koridorun olamayacağının altını çizdi.

“Ermeni Soykırımı’nın tanınması, herhangi bir Ermeni hükümeti tarafından önkoşul olmamıştır”

Görüşmenin ardından Ruben Rubinyan da değerlendirmelerde bulundu. Rubinyan şunları söyledi:

Ermeni tarafının arzusu, mümkün olan en kısa sürede içerikli müzakerelere dâhil olmaktır. Genel olarak ilk toplantı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti, fakat sürecin nasıl ilerleyeceği tarafların istekliliğine, yapıcılığın devamlılığına bağlı. Ermeni Soykırımı’nın tanınması, herhangi bir Ermeni hükümeti tarafından, ilişkilerin normalleşmesi için bir önkoşul olmamıştır. Ermenistan, Türkiye ile ön koşulsuz ilişkileri normalleştirmeye, sınırı açmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu her zaman ifade etmiştir. Böylece taraflar ön şartsız görüşmelere devam etme konusunda anlaştı. Ermeni tarafı, sınırın açılması gibi esas sorunları çözmekle ilgileniyor ve ilişkilerin normalleşmesini önkoşulsuz gerçekleştirmeye hazır. Sürecin nasıl ilerleyeceği, Türkiye’nin hazırlığına, samimiyetine ve yapıcılığına bağlı

Agos

Independent Turkce