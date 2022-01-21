Ermeni İHA’ları

Hazır Ermeni İHA’ları var ve bazıları test edildi

Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Vahagn Khaçaturyan parlamentoda gazetecilere verdiği demeçte, Ermeni İHA’sı oluşturma çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini söyledi.

“Çalışmalarım döneminde son aşamaya yaklaşıyoruz.

Başarılı ve hazır olan farklı şirketler var.

Testler sırasında, testleri geçenler var.

İki tür İHA’dan bahsediyoruz, ancak kamikazeler dâhil olmak üzere, askeri durumlarda kullanılan her türlü insansız hava aracına daha meyilliyiz.

Farklı çözümler vardır ve bu çözümleri sunanlar her zaman yarattıkları sonuca bir şeyler katarlar.

Görevi çok net belirledik.

Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçları için ürünlerini almaya hazırız.

Bundan önce hükümet, özellikle bakanlığımız, üretimlerini sunabilmek veya üretim verebilmek için şirketlere büyük destek gösterdi”,- dedi bakan, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin, silahlarını ne zaman ikmal edeceklerini söylemekte zorlanarak.

“Üreticiler hazır İHA olduğunu söylüyorlar, ancak yine de devletin testinden geçmeleri gerekiyor, bunun ardından Savunma Bakanlığı onları almaya hazır olduklarını açıkladığında, bu durumda zaten bir sözleşme imzalanmış olacağından, üretici daha büyük miktarlarda üretebilecektir”,- dedi Khaçaturyan.

Ermenistan Kamu Radyosu