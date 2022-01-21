Dünya mirası Ani ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen yerli ve yabancı turistler, beyaz örtü ile kaplanan tarihi yapıları gezip hem tarihe yolculuk yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyor.

İsmail Kaplan

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve beyaza bürünen Kars’taki Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor.

Arpaçay’ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064’te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti’nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca birçok medeniyetin yaşam bulduğu Ani’de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

Her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor

İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016’da UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen antik şehir, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

“Dünya kenti”, “medeniyetler beşiği”, “binbir kilise” ve “40 kapılı şehir” olarak bilinen Ani’ye gelen turistler, Anadolu’da yapılan ilk Türk camisi “Ebul Menucehr Camisi”, “Amenaprgiç Kilisesi”, “Ani”, “Ani Katedrali”, “Dikran Honentz Kilisesi”, “Abugamir Pahlavuni Kilisesi” gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Ani’yi geziyor.

Turistler, beyaz örtü ile kaplanan tarihi yapıları ve yöreyi gezip hem tarihe yolculuk yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyor.

“Beyaz örtü içinde muhteşem bir güzellik”

İzmir’den gelen Engin Candan, AA muhabirine, beyaz örtünün Ani’ye çok yakıştığını söyledi.

Ani’yi kar yağışı altında görme fırsatı bulduklarını ifade eden Candan, “Herhalde çok kişiye nasip olmayacak bir güzellikte Ani’yi gördük ve geziyoruz. Beyaz örtü içerisinde o tarihi kiliselerin, çarşının ve binaların yükselmesi muhteşem bir güzellik. Burası tarihi ve nereden geldiğini merak eden her insanın muhakkak görmesi gereken bir lokasyon ve tarihi değer.” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Almina Can da Ani’yi karlar altında gezme fırsatı bulduklarını belirterek, “Arkadaşlarımızla bilerek ziyaret için kış ayını seçtik. Tabii karın yağması da bize ayrı bir sürpriz olmuş oldu. Harika yerler, herkese gelip görmelerini tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

AA