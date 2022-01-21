BM Genel Kurulu, Yahudi soykırımının inkarını kınayan kararı onayladı

BM Genel Kurulu, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımının inkarı ve çarpıtılmasıyla mücadele kararını kabul etti. BM, üye devletleri ve sosyal medyayı önlem almaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, dün oybirliğiyle Yahudi soykırımının (Holokost) inkarını ve çarpıtılmasını kınayan kararı kabul etti.

Bu kararla BM, üye devletleri soykırımla ilgili eğitim programları geliştirmeye ve sosyal medya platformlarını da aktif önlemler almaya çağırdı.

BM kararı hakkında ortak açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Meslektaşım Yair Lapid ve ben, Holokost’un İnkarı ve Çarpıtılmasına İlişkin BM Kararı’nın bugün kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

BM’in kararında, inkar ve çarpıtılma faaliyetleri, “soykırımın etkisinin küçültülmesi veya mazur görülmesini sağlayan uluslararası çabalar, soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısının azaltılma çabaları, kendi soykırımlarına neden oldukları için Yahudileri suçlama çabaları ve soykırımın olumlu bir tarihsel olay olarak gösterilme çabaları” maddeleriyle yer aldı. (DHA)

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