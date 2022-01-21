Armen Grigoryan, Ermeni tarafının Bakü’ye yaptığı tekliflere ilişkin ayrıntıları aktardı
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermeni tarafının Bakü’ye ilettiği teklif paketinin ayrıntılarını sundu.
“Birliklerin karşılıklı geri çekilmesinden, Sovyetler Birliği haritasını dikkate alarak sınır birliklerinin sınır boyunca konuşlandırılmasından bahsediyoruz.
Sınır tespiti sürecini başlatabilmeye katkıda bulunacak uygun koşulların yaratılmasına gelince, sürece şimdi sınıra birlikler konuşlandırarak değil, mevcut Sovyetler Birliği haritasının zeminini hazırlayarak başlıyoruz.
Birlikler karşılıklı geri çekilmeli”,- dedi Armen Grigoryan.
Yorumlar kapatıldı.