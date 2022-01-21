Antalya Diplomatik Forumu’na davet

Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomatik Forumu’na katılmak üzere davet aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bu yıl Antalya Diplomatik Forumu’na katılım da dâhil olmak üzere, çeşitli etkinliklere davet aldı ve almaya devam ediyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun, Ermenistan’ın Antalya Diplomatik Forumu’na davet edildiğine ilişkin açıklamasına atıfta bulundu.

“Dışişleri Bakanlığı, bakanın yukarıda belirtilen etkinliklere katılımının ilgili prosedüre uygunluğunu görüşüyor.

Kamuoyu, alınacak kararlar hakkında doğru şekilde bilgilendirilecektir”,- dedi Hunanyan.

Ermenistan Kamu Radyosu