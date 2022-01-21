Anadolu Ödülleri ‘geçmişi selamladı’

Baksı Kültür Sanat Vakfı, “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla Anadolu Ödülleri’ni bu yıl ikinci kez düzenledi.

Orhun Atmış

Baksı Kültür Sanat Vakfı, bu yıl ikinci kez düzenlediği Anadolu Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında Refik Halit Karay “Edebiyat”, Bedri Rahmi Eyüboğlu “Görsel Sanatlar”, Emre Arolat “Mimarlık”, Muzaffer Sarısözen “Müzik” ve Lütfi Akad “Sinema” alanında Anadolu Ödülü’nün sahibi oldu. Doğan Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Anadolu Ödülleri programında bu yıl ilk kez “Doğan Değer Ödülü” adıyla verilen Onur Ödülü ise geçen yıl yaşamını yitiren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’a verildi. Mimarlık jürisinin verdiği Destek Ödülleri’ne de Melike Altınışık (Çamlıca Kulesi’nin mimarı) ve Ömer Selçuk Baz (Truva Müzesi’nin mimarı) değer bulundu.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın hayaliyle, devletten destek almadan hayata geçirdiği Baksı Kültür Sanat Vakfı ve ona bağlı Baksı Müzesi, kurulduğu günden bu yana tüm Türkiye’nin ilgi odağı haline geldi. 2010 yılında kapılarını açan Baksı Müzesi’nin Bayburt ve çevresinde yarattığı değişim takdirleri topladı. Vakfın dağıtmaya başladığı Anadolu Ödülleri de gördüğü ilgiden anlaşıldığı kadarıyla doğru bir çerçeveye oturmuş, ileride adını sıkça duyacağımız bir ödül.

Şişli’de önceki gün ikinci kez dağıtılan ödüller Prof. Dr. Koçan, ödüllerin jüri üyeleri, kültür sanat camiası ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla sahiplerini buldu. İlki salgın sürecinde çevrimiçi olarak verilen 2020 kazananları da bu törende ödüllerine kavuştu. Osman Dinç’in tasarladığı Anadolu Heykeli çift yıllarda kurumlara, tek yıllarda ise kişilere verilecek.

“SANATÇILARI ENGELLEMEYİN”

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Koçan, 15 yıl önce 19 Ocak’ta katledilen gazeteci-yazar Hrant Dink’i anarak konuşmasına başladı. “Sanatçılara karşı bir duyarlılık alanı oluşturalım, onları engellerseniz geleceği de engellemiş olursunuz” diyen Koçan şöyle konuştu: “Baksı Kültür Sanat Vakfı olarak bu bağlamda Anadolu’yu geçmiş birikimler ve güncel enerji ile kültür ve sanatın barış coğrafyası olarak tekrar tekrar dünyamıza önermek istiyoruz.”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise Anadolu’nun zengin mirasını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir misyon üstlenen Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru olmaktan onur duyduklarını belirtti.

KURULLARDA DEV İSİMLER

Anadolu Ödülleri’nin ilerleyen yıllarda neden büyük bir ödül töreni olarak anılabileceğini anlamak için seçici kurullarına bakmakta da fayda var. 2021 Seçici Kurulu’nda görev alan isimler ise şöyle sıralanıyor: Edebiyat: Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi, Metin Celal, Sunay Akın; Görsel Sanatlar: Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman; Müzik: Baki Duyarlar, Cem Mansur, Cihat Aşkın, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu; Sinema: Prof. Dr. Bülent Vardar, Alin Taşçıyan, Atilla Dorsay, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu; Mimarlık: Prof. Dr. Suha Özkan, Celal Abdi Güzer, Melkan Gürsel, Kerem Piker, Prof. Dr. Uğur Tanyeli.

İMAMOĞLU: NEDEN HAYIR DEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR

Eyüboğlu’nun ödülünü, torunu Rahmi Eyüboğlu, İmamoğlu’nun elinden aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık iki saat süren ödül töreninin tamamında yerini aldı. Görsel Sanatlar Ödülü’ne değer görülen ünlü ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ödülünü, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Rahmi Eyüboğlu, İmamoğlu’nun elinden aldı. Torun Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun isminin bir parka verilmesi teklifinin İBB Meclisi’nde çoğunluk olan AKP ve MHP’li üyeler tarafından reddedilmesini eleştirdi. İmamoğlu da konuya değinerek “Hayatın güzelliklerini tatmayı isterseniz hem bu şehir hem bu ülke hem de bu ülkenin insanlarında, tadılacak çok güzel tatlar var. Bazı insanlar, bu tadı almaktansa, acıyı çekmek veya çektirmek için nasıl bir beceriye sahip; bazen şaşıyorum… Meclis üyelerine neden hayır dediklerini sordum, onlar da neden hayır dediklerini bilmiyorlar” diye konuştu. İmamoğlu, “Sanat ve sanatçıların ışık olduğu ve onların aydınlattığı hiçbir yerde, mutsuzluk ve umutsuzluk olmaz” diyerek, Eyüboğlu’nun biri Trabzon, biri de İstanbul’u konu alan şiirlerini sahnede okudu.

Cumhuriyet Gazetesi