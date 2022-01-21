ABD heyeti Ermenistan’da

ABD Avrupa Komutanlığı heyeti Ermenistan’da

ABD Avrupa Komutanlığı ortaklığı, güvenlik işbirliği ve uzay konularında imkânlar komutanlığı başkan yardımcısı, Tuğgeneral Edward Vaughn başkanlığındaki bir heyet, 19 Ocak’ta iki günlük bir çalışma ziyareti için Ermenistan’a geldi.

ABD Avrupa Komutanlığı heyeti, Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Arman Sarkisyan tarafından kabul edildi.

Toplantıya ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracey de katıldı.

Taraflar, bölgesel güvenlik ve savunma alanında Ermeni-Amerikan ikili işbirliği ile ilgili konuları görüştü.

Taraflar, mevcut programlar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine devam etmeye, karşılıklı çıkar alanlarında yeni işbirliği alanları başlatmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Heyet, Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Arakel Martikyan tarafından da kabul edildi.

Ermeni-Amerikan askeri işbirliğine ilişkin görüşmeler sırasında, Tümgeneral A. Martikyan, barışı koruma, askeri tıp ve eğitim alanlarında işbirliğine değindi ve bu işbirliğinin geliştirilmesi için yeni çabalar önerdi.

Amerikan tarafı, yaralı askerler için rehabilitasyon programları ve acil müdahale sistemlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere bir dizi teklifte bulundu.

Ziyaret sırasında Tuğgeneral Edward Vaughn başkanlığındaki heyet, Ermenistan Savunma Bakanlığı barış güçlerinin tugayını ziyaret ederek, Kosova’dan yeni dönen Ermeni barış güçlerinin vardiyasının karşılama törenine katıldı.

Heyet, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Araştırma Üniversitesi ile Savunma Bakanlığı Merkez Klinik Askeri Hastanesi’ni ziyaret ederek, Amerikan desteğiyle elde edilen sahra hastanesinin teknik donanımının devir teslim törenini de ziyaret etti.

Ermenistan Kamu Radyosu