Yunan rahipler, Fransa’dan gelen uçakları ‘kutsadı’

Yunanistan’ın Fransa’dan sipariş ettiği 6 adet Rafale uçağı bugün Atina’ya ulaştı. Başbakan Kiryos Miçotakis’in de katıldığı törenle teslim alınan uçakları, Yunanistan Kilisesi’ne bağlı rahipler kutsadı. Yunanistan’ın Fransa’dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı. İniş sırasında düzenlenen törende Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de hazır bulundu. UÇAKLARI VAFTİZ ETTİLER

Fransa’yla Yunanistan’ın giderek kuvvetlenen ittifakının önemli kilometre taşlarından olan söz konusu uçak teslimatı, Yunanistan’da sevinçle karşılandı. Yunanistan’da, uçakların teslim töreni sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Törende Yunan rahiplerin, uçakların pilotları vaftiz etmesinin yanı sıra, uçakları da vaftiz ettiği görüldü. Cumhuriyet Gazetesi