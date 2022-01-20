Sezen Aksu | Herkes gibi olmadan, herkes için şarkılar yazdı, yazıyor…

Aksu, çıkış yaptığı 70’lerin ortalarından itibaren şarkıları, yorumu ve yaptıklarıyla etkili bir figür oldu. Dönemindeki yorumcuların aksine sadece şarkıcı olarak değil, üreten olarak da piyasada varoldu.

Kaynak: http://www.sezenaksu.com.tr/, Vikipedia, Sezen aksu YouTube kanalı

İlk 45’liğini çıkardığı 1975 yılından bu yana yaklaşık 400’den fazla beste ve şiire imza attı Sezen Aksu.

Bunlardan biri de gazeteci Hrant Dink için bestelediği “Güvercin”di. Hedef gösterilmesiyle başlayan süreç sonunda 19 Ocak 2007’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Dink için şarkıda şöyle diyordu:

Bir daha açar mı karanfil korkusuz?

Bir daha uçar mı güvercin şehirde?

Yalancı güneşli bir ocak

Mübarek cuma gününde

Aksu, çıkış yaptığı 70’lerin ortalarından itibaren şarkıları, yorumu ve yaptıklarıyla etkili bir figür oldu. Dönemindeki yorumcuların aksine sadece şarkıcı olarak değil, üreten olarak da piyasada varoldu.

Kendisine geri vokallik yapan birçok kişiyi destekleyerek bu kişilerin albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu sayede 1990’lar boyunca ve 2000’lerin başında çeşitli isimlerin tanınmasına yardımcı oldu ve bu isimleri etkiledi.

Pek çok kişinin gönül telini titreten aşk ve sivri dilli şarkılara imza attı, atmaya da devam ediyor.

“Hüznümü şiddetli yaşıyorum”

1988 yılında TRT 2’de Akşama Doğru programında Seynan Levent’e verdiği röportajda “Hüzün, sevinç herkesin hayatında olduğu kadar benim hayatımda da vardır. Genellikle her şeyi çok yüksek volümlü yaşadığım için hüznümü de şiddetli yaşıyorum, ama onu yoğun bir acıya dönüştürmüyorum” diyordu.

“Birini reddetmek gibi bir ilkellik insan hayatından çıkmalı”

2012’de Saba Tümer’in programına konuk olduğunda ise “Gidemem” şarkısının sözleriyle ilgili şunları söylüyordu:

“Başkalarında hata ve kusur olarak gördüğünüz şeyleri kendinizden tanıdığınızı fark etmeye başladığınız andan itibaren vedalaşma bitiyor. Birine darılmak, kırılmak bitiyor. Çünkü o kişiyi kendinizden tanıyorsunuz. Bunlar insanlık halleri. Birini sonsuza kadar reddecek bir gerekçeniz kalmıyor. En fazla bir ara verirsiniz hayatınıza. Kimseden sonsuza kadar vaz geçecek güçlü bir gerekçe yok hayatta. Birini sonsuza kadar reddetmek gibi bir ilkelliğin insanlığın hayatından çıkmalı. Ben küsemiyorum. Ne kimse benden gitsin, ne de ben kimseden gideyim. Asıyor, kesiyor insan ve sonsuza kadar o sözünün arkasında duracak zannediyor kendini, ama öyle değil işte hayat.”

Bu şarkılarının yanı sıra toplumsal meseleleri de odağına alan şarkılar yaptı. Cumartesi Anneleri, çocuk yaşta öldürülen Ceylan Önkol, Erdal Eren, kız çocukları için “Kardelenler” eğitim kampanyası bunlardan birkaçı.

Sezen Aksu, 27 Ağustos 2018’de 700. haftayı geçiren Cumartesi Anneleri için verdiği demeçte şöyle diyordu:

“Seksen milyon hiçbir şey yapamadık… Rahat köşelerimizde acıdan kavrulmanızı seyrediyoruz. Çok utanıyorum…”

1995 yılında Cumartesi Anneleri için yaptığı bu eseri ise dönemin ATV kanalında Ali Kırca’ya anlatmıştı Aksu:

12 Eylül Darbesi sonrası Milli Güvenlik Konseyi tarafından 17 yaşında idam edilen Erdal Eren için sözleri Aysel Gürel’e, müziği Onno Tunç’a ait “Son Bakış” şarkısını yorumlamıştı.

28 Eylül 2009’da, Diyarbakır, Lice’de koyun otlatırken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceylan Önkol için ise tarkanla birlikte şu şarkıya imza atmıştı:

Aksu son olarak, 30 Aralık 2021’de YouTube hesabından bir yeni yıl mesajı paylaştı, “Yıl 2022 arkadaşlar…” diyerek… Aksu mesajıyla birlikte beş yıl önce yaptığı bir şarkıyı da iliştirdi mesajına: “Şahane bir şey yaşamak.”

“Yıl 2022 arkadaşlar…

“Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiç biri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum.

“Gerçek adaleti tesis edebilmeyi…”

“Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…”

Sanatçının kendi sayfasında şu cümleler Aksu’nun müziğini tarif etmek için yeterli olacaktır: “İçimizden biri gibi yaşayıp, ‘Herkes gibi’ olmadan, herkes için şarkılar yazdı.”

(AÖ)

bianet