Kıbrıs Rum kesiminin Antalya Diplomasi Forumu’na davet edildiği iddiaları yalanlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumu’na davet edildiğine dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, GKRY’deki yayın kuruluşu “RIK”te yer alan, GKRY’nin Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumu’na davet edildiğine dair haberlerle ilgili olarak, GKRY’nin Foruma davet edilmediğini ve böyle bir davetin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Kaynaklar ayrıca, serbest bir tartışma platformu teşkil eden foruma, GKRY’den de münferit akademisyenler ve uzmanların katılımının düşünülebileceğini söyledi.

AA