İran’daki Ermeni kilisesi yenilendi

Parstoday, Tahran Times’a atıfta bulunarak, İran’ın güneybatısındaki liman kenti Bushehr’de bir Ermeni kilisesinin (Gregoryen Kilisesi) yenilendiğini bildirdi.

Ermeni katedralinin arazisinin restore edilme ve temizlenme projesi sona erdi ve şimdi yerel yetkililer yakında tarihi anıtı ziyaretçilere açmayı planlıyor.

Manastırın eski yapısı, avlusu ve diğer alanları yeniden inşa edilmiştir. Ayrıca katedralin arazisindeki mezar taşlarının belgelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yazıda, Buşehr’deki Ermeni Kilisesi’nin liman kentinin önemli ve mühim tarihi eserlerinden biri olduğundan bahsedilyor.

Hatırlanacağı üzere İran’da bulunan Surp Tadevos, Surp Stepanos ve Dzordzor Ermeni kiliseleri 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir.

Buşehr’deki Ermeni Kilisesi, Kaçar Hanedanı (1795-1925) döneminde liman kentinin önde gelen Ermeni ailelerinden Avadyan ailesi tarafından yaptırılmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu