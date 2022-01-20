İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan’a ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla dava açıldı

İnsan Hakları Derneği, Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’a “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılanla birlikte dernek hakkında toplamda üç dava açıldığını duyurdu.

DUVAR – İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açıldı.

İHD’den yapılan açıklamada, bugün, Öztürk Türkdoğan ve dernek ile ilgili toplamda üç dava açıldığı belirtildi.

Dernek genel merkezinde düzenlenen bir basın açıklamasında konuşan eski İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, “1990’lı yıllardan sonra İHD olarak ilk kez derneğin Genel Başkanı şahsında bu kadar ağır bir yargı süreci ile karşı karşıya kalmaktadır” dedi.

Açıklamada, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Genel Başkan Öztürk Türkdoğan hakkında, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi. Ayrıca, İHD genel merkezinde Mülkiye Müfettişliğince yapılan idari, mali ve faaliyet denetimi sonucunda Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı dava açıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamelerde, İHD’nin Ermeni Soykırımı’nın tanınması yönündeki açıklamalarının TCK. 301’e aykırı olduğu ve İHD’nin internet sitesinde yayınlanan yazıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç teşkil eden ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

‘İLK KEZ BU KADAR AĞIR BİR YARGI SÜRECİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Toplantıda Hüsnü Öndül’ün okuduğu açıklama şöyle:

“Siyasi iktidarın baskıları her dönem olmuştur. Ancak 1990’lı yıllardan sonra İHD olarak ilk kez derneğin Genel Başkanı şahsında bu kadar ağır bir yargı süreci ile karşı karşıya kalmaktadır. İHD Genel Başkanı Türkdoğan’a birbiri ardına açılan bu kovuşturmalar ile Türkiye’deki en eski ve büyük insan hakları örgütlerinden olan İHD ve insan hakları mücadelesi, yargı kıskaç altına alınmak istenmektedir.

Türkdoğan’a açılan bu davalarla, AYM ve Avrupa insan Hakları Mahkemesi içtihatları, siyasi iktidar ve savcılıklarca yok sayılmakta, yargı reformu ve insan hakları eylem planları göstermelik olmaktan öteye gidememektedir. Türkdoğan’a açılan davalardan en ağırı olarak gördüğümüz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması 22 Şubat 2022 tarihinde saat 09.15’te yapılacaktır. İnsan hak ve özgürlüklerini savunan herkesi ve bütün kurumları bu duruşmaya katılmaya, uluslararası insan hakları mekanizmalarını harekete geçirmeye ve İnsan Hakları Demeği ile dayanışmaya davet ediyoruz.”

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ DUYARLI HERKESİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ İLE SUÇLAMAYA BAYILIYOR’

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise açılan davalarla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Geçen yıl 19 Mart’ta gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştım. Hemen bir ay öncesi çok talihsiz olaylar yaşandı. Gare’de sağ olarak kurtarılabilecek insanlar sağ kurtarılamadı ve 13 kişinin cenazesi Türkiye’ye getirildi. Biz o süreci, alıkonulan asker ve polislerle ilgili süreci kamuoyu ile paylaşmıştık ve tarafsız bir soruşturma açılmasını istemiştik. Daha sonra İçişleri Bakanı TBMM kürsüsünden İHD’yi hedef gösterdi. Ve aslında olaylar bu şekilde başladı. Biz de o açıklamaya karşı, gerçekleri kamuoyu ile paylaşmıştık.

Açılan davalar, hapishanelerle ilgili yaptığımız açıklamalar, açlık grevleriyle ilgili açıklamalar, İmralı tecridi ile ilgili yapılan açıklamalar sanki suçmuş gibi gösterilmiş ve inanılmaz bir şekilde silahlı terör örgütü üyesi olmakla itham ediliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm vatandaşlarını, insan hakları savunucularını, siyasetçilerini, aktivistleri, sendikacıları, öğrencileri duyarlı herkesi terör örgütü üyeliği ile suçlamaya adeta bayılıyor. Dünyada kendi vatandaşını bu kadar açık bir biçimde suçlayan herhalde başka bir ülke yok.” (HABER MERKEZİ)

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