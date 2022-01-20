Heyecan yaratan keşif: 2 bin 200 yıllık masklar bulundu

Muğla’da Strakonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen 61 mask bulundu. Muğla’nın Yatağan ilçesinde UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti’ndeki antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve o dönemdeki mitoloji tanrılarının mermer bloklarına işlendiği belirlenen 61 mask bulundu. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, kazı çalışmalarına devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı. 2019 yılında 17 mask bulunmuş ve kamuoyuna açıklanmıştı. Yapılan kazılar sonrası bulunan mask sayısı 61 oldu.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti’ndeki antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve o dönemdeki mitoloji tanrılarının mermer bloklarına işlendiği belirlenen 61 mask bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, kazı çalışmalarına devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı. 2019 yılında 17 mask bulunmuş ve kamuoyuna açıklanmıştı. Yapılan kazılar sonrası bulunan mask sayısı 61 oldu.

Cumhuriyet Gazetesi