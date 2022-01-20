Fransız Meclisi, Çin’in Uygurlara yönelik uygulamalarını ‘soykırım’ olarak tanıdı

Fransa Meclisi Çin’in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlali uygulamalarını “soykırım” olarak tanıdı.

Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamada Sosyalist milletvekili Olivier Faure tarafından kaleme alınan karar tasarısı için 169 “evet”; 1 “hayır”. 5 “çekimser” oyu çıktı. Kararda, Çin’de “soykırım” ve “insanlık suçu” olarak tanımlanan uygulamalar kınandı.

Kabul edilen kararda hükümete çağrı yapılarak, uluslararası toplumla birlikte bu uygulamaların sona ermesi için Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik gerekli önlemlerin alınması istendi.

Meclis Genel Kurul oturumunda oylama öncesi hükümet adına söz alan Dış Ticaret Bakanı Franck Riester, Çin’deki sistemli insan hakları ihlallerini kabul ettiklerini ancak bu uygulamaları soykırım olarak nitelemenin Fransız hükümetine değil uluslaralarası kuruluşlara düştüğü görüşünü dile getirdi.

Riester, bu ülkedeki insan hakları ihlallerini Fransız yetkililerin Çinli muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde sürekli gündeme getirdiğini ifade etti.

Fransa’da geçtiğimiz yıl 30 milletvekili, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlara karşı ‘insanlık suçu’ işlediği gerekçesiyle Çin’in, uluslararası mahkemede yargılanmasını istemişti.

Daha önce Hollanda, Kanada, İngiltere ve Litvanya parlamentosu, Uygurlara yönelik uygulamaları ‘soykırım’ olarak tanımıştı.

Euronews