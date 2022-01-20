Ermenistan’da hiç bir hükümet, Ermeni Soykırımı’nın tarihi gerçeğini asla sorgulayamaz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan parlamentoda düzenlenen soru-cevap oturumunda muhalif milletvekili Anna Mkrtchyan’ın Ermeni Soykırımı’na ilişkin sorusu üzerine Ermenistan’daki hiç bir hükümetin Ermeni Soykırımı’nın tarihi gerçeğini hiç bir zaman sorgulamadığını ve asla sorgulamaya kalkışamayacağını belirtti.

Ermenistan Hükümeti’nin parlamento tarafından onaylanan programını hatırlatan Mirzoyan “Ermenistan Hükümeti’nin Ermeni Soykırımı konusundaki tutumu beyaz kağıda siyahla yazılmıştır.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu