Ermenistan-Türkiye sınırının açık olması kapalı olmasından daha iyidir

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açık olması kapalı olmaktan iyi olduğunu düşünüyor.

Badasyan gazetecilere verdiği brifingte “Doğal olarak sınırın açık olması kapalı olmasından daha iyidir. Bunun tartışılmaz olduğunu düşünüyorum çünkü sınırların açık olması durumunda meydana gelen ekonomik aktivite, ciro, kapalı bir sınır durumunda asla beklenemez.” dile getirdi.

Ermenistan’a Türkiye sermayesi girişinin tehlikesi olup olmadığı sorusuna Badasyan şöyle yanıtladı: “Risk olarak değerlendiriliyorsa, bunun yerine ne teklif ediliyor?, kapalı bir ekonomide mi yaşayalım, hiçbir zaman sınırların açılmasından bahsetmeye çalışılmayalım mı?”

Ermenistan Kamu Radyosu