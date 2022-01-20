Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’ye ya da KKTC’ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GKRY’nin PKK/PYD’ye ofis açma izni vermesi ile ilgili, “Türkiye’ye ya da KKTC’ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar.” dedi. Nazlı Yüzbaşıoğlu, Mustafa Deveci, Emre Karaca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) terör örgütü PKK/PYD’ye ofis açma izni vermesine ilişkin, “Yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye’ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar.” dedi. Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets’le Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD’ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine Çavuşoğlu, teröre destek konusunun çok ciddi olduğunu belirterek “Maalesef, terör konusunda ‘Düşmanımın düşmanı dostumdur.’ anlayışını daha sık görmeye başladık.” dedi. Terör örgütlerini kullanan ülkelerin olduğunu, bu örgütlerin özellikle vekalet savaşlarında kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, “En son Suriye’de de güya DEAŞ’la mücadelede terörle mücadele kisvesi altında terör örgütlerine destek verildi. Fakat biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkelerle bile dayanışma içinde olmak istedik ve olduk. Hiç bir terör örgütünü desteklemedik.” diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan’da gerek terör örgütü PKK’nın gerekse DHKP-C’nin kamplarının bulunduğunu aktararak “Orada eğitilen DHKP-C’lilerin dönüp de Türkiye’de terör saldırıları gerçekleştirdiği belgelerle de ispatlandı.” ifadesini kullandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da Yunanistan’ı sadece transit değil, sığınılacak bir ülke olarak gördüklerini ve orada yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Sonuçta, bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK’ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu, gizli bir şey değil. Ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye’ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar. Terör örgütleriyle iş birliği yapmasınlar. Farklı konularda bizim anlaşamadığımız konular olabilir. Görüşlerimiz elbette farklı, ayrı. Çözüm konusunda bile son zamanlarda farklı düşünebiliyoruz. Ama terör konusu çok farklı bir konu. Bu, doğrudan güvenlik meselesi. Bize yönelik bir saldırı olduğu zaman tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi, komşu ülkelerdeki terör mevcudiyetine yönelik yaptıklarımız gibi bunun da bir bedeli olur. Bu bedel de ağır olur. Bunu da açıkça söylemek durumundayım.” “Estonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde kısa sürede önemli mesafeler katedildi”

Türkiye ile Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık 100 yıl geçmişe sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ankara ile Tallin arasındaki ilişkilerin yerinden inşasının 30. yıl dönümünü geçen yıl kutladıklarını hatırlattı. Estonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde kısa sürede önemli mesafeler katedildiğini belirten Çavuşoğlu, Liimets ile yaptıkları görüşmede iki dost ve müttefik ülke olarak ilişkilerin daha da ileri nasıl götürülebileceğini, hangi alanlarda geliştirebileceğini açık ve samimi şekilde değerlendiklerini, Türkiye-Estonya arasındaki ilişiklerin her alanda geliştirilmesi konusunda iradelerini bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi. Çavuşoğlu, görüşmede gelecek dönemde başta parlamentolar arası olmak üzere Türkiye-Estonya arasındaki gerçekleştirilecek ziyaretleri birlikte koordine edecekleri bilgisini paylaştı. Salgın döneminde bile Türkiye ile Estonya arasındaki ticaretin çok etkilenmediğine işaret eden Çavuşoğlu, geçen yıl iki ülke arasındaki ticarette ciddi artış yaşandığını belirtti. Türkiye ile Estonya arasındaki ticareti 500 milyon dolara çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da bu yıl içinde Estonya’yı ziyaret edeceğini aktardı. Çavuşoğlu, Estonya’nın bilgi teknolojisi konusunda öncü bir ülke ve bu konuda Avrupa’da en çok bilinen hatta Avrupa Birliği’nin “başkenti” olarak adlandırılan bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu ülkeye yaptıkları ziyarette Estonya’nın bu tecrübesini yerinde görme imkanı bulduklarını dile getirdi. Güvenli turizm konsepti sayesinde Estonyalı turist sayısı arttı

Türk firmalarının Estonya’daki yatırımlarına da değinen Çavuşoğlu, “Estonya’nın e-İkamet programı vasıtasıyla kurulan şirket sayısı itibarıyla Türkiye, Türk firmaları dördüncü sırada. Türk firmalarını Estonya’da daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Diğer taraftan Estonya’dan da ülkemize hem girişimci hem de daha fazla turist bekliyoruz. ” diye konuştu. Çavuşoğlu, özellikle güvenli turizm konseptinden sonra geçen yıl Estonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını, bir önceki yıl Türkiye’ye gelen Estonyalı turist sayısı 5 bin iken bu sayının 2021’de 47 bine ulaştığına dikkati çekti. Türk Hava Yollarının İstanbul-Tallin arasındaki uçuşlara yeniden başlaması, yaz aylarında da Tallin-Antalya arasında seferler düzenlemesiyle Estonyalı turist sayısındaki artışın sağlandığını dile getiren Çavuşoğlu, gelecek dönemlerde bu artışın daha da hızlanacağını düşündüklerini ifade etti. Estonya ile Türkiye arasında eğitim alanında da iş birliğinin geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Tallin Üniversitesine bağlı Türkoloji Ana Bilim Dalı bölümünün 1997’den bu yana faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, Liimets ile yaptığı görüşmede NATO-Rusya toplantısı, Ukrayna-Rusya gerginliği, NATO’nun Rusya’ya vereceği yazılı cevap gibi konuları da ele aldıklarını kaydetti. Görüşmede, Türkiye ile Estonya arasında savunma sanayi iş birliğini geliştirme konusunu da ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Estonya Genelkurmay Başkanı Martin Herem’in Türkiye’yi ziyaret edeceğini aktardı. Baş başa yaptıkları görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye’nin beklentilerini Liimets’e ilettiğini belirten Çavuşoğlu, “Maalesef FETÖ, darbe girişiminden sonra tüm Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini hemen hemen değişik isimler adı altında sürdürüyor ve iadesini istediğimiz bir şahıs dahil beklentilerimizi söyledik.” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Liimets ile Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de değerlendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: “Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye’ye, daha pozitif bir atmosferde ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hatta üyeliğimiz konusunda bugüne kadar en güçlü desteği veren Baltık ülkeleri olmuştur, diğer dost ülkelerle beraber ve Estonya’ya da bu bakımdan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. AB’den beklentilerimizi de Sayın Bakan’a çok açık şekilde, dostane şekilde ben ve arkadaşlarım birlikte anlattı.” Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesini de değerlendikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, 2019’da Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik, sebepleri ve Türkiye’nin bu konuda neler düşündüğünü Liimets ile paylaştıklarını aktardı. Liimets ile hem baş başa hem de heyetler arasında yaptıkları görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, başta Türkiye-Ermenistan normalleşmesi olmak üzere bazı bölgesel gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi. AA