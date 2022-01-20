Anayasa Mahkemesi Yeni Hakimi ve Antisemitizm

TBMM’nin Anayasa Mahkemesi’ne yeni seçtiği hakim Kenan Yaşar’ın antisemit Twitter paylaşımı tepki topladı. Daha önce AKP Çorum İl Başkan Yardımcılığı yapan ve 2015 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan Yaşar Yahudilerin ‘iki yumurta pişirmek için dünyayı yakacak’ insanlar olduğunu söylediği paylaşımını sildi.

AYM’nin yeni hakimi Yaşar 2018’den beri Çorum Barosu Başkanı’ydı. Yaşar üçüncü turda 302 oyla seçildi. DW Türkçe’nin haberine göre Kenan Yaşar’ı bizzat Adalet Bakanlığı destekliyordu.

Yeni Hakim Erdoğan’ın Antisemitizm Sözüne Uyuyor Mu?

İktidar destekli bu antisemit adayın seçilmesinden bir ay kadar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayında İslam Ülkelerindeki Hahamlar Birliği’nin temsilcilerini ağırlamış, o gün verdiği konuşmada şöyle demişti:

Irkçılık gibi, antisemitizm gibi, farklı dinden olana tahammülsüzlük gibi gayri insani fikirlerin bu topraklarda zemin bulmasına izin vermedik, vermeyiz. İslam düşmanlığını nasıl bir insanlık suçu olarak görüyorsak, antisemitizm de aynı şekilde bir insanlık suçu olarak görüyoruz.

İslam Ülkelerindeki Hahamlar Birliği’nin başkanı Mendy Chitrik Avlaremoz‘a verdiği röportajda Erdoğan’ın bu sözlerini samimi bulduğunu söylemişti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir Müslüman’ın İslamofobiyle savaşırcasına antisemitizmle savaşacağını söylemesi sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın duyması için söylenen bir mesajdır. Ve ben bu mesajı güzel bir şekilde karşılıyorum.

İktidar partisinden henüz yeni hakimin antisemit açıklamasına dair bir yorum gelmedi.

https://www.avlaremoz.com/2022/01/20/anayasa-mahkemesi-yeni-hakimi-ve-antisemitizm/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=anayasa-mahkemesi-yeni-hakimi-ve-antisemitizm