“Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar”

“Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar”

Hrant Dink anmasına eşi Rakel Dink’in konuşması damga vurdu: “15 yıl oldu. 15 eksik yıl. O günün çocukları büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların omuzlarına yıkıyoruz. Sorunun sahibi de sebebi de biz değilmişiz gibi bir de tutup cepheye çocukları gençleri sürüyoruz. Oysa bizim kanlı mirasımız olmasa tüm dünyadaki akranlarıyla, tüm farklılıklarıyla başka bir gelecek hayali kurabilir ve gerçekleştirebilirler. Zaten yeterince sorunları olacak, daha ne depremler göreceğiz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar.”

Serbestiyet