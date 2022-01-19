Sağlık sigortası sistemi

Tıbbi hizmetler daha erişilebilir hale getirilecek

Ermenistan’da kapsamlı bir sağlık sigortası sistemi getiriliyor.

Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Lena Nanuşyan, “Armenpress” basın salonunda düzenlenen basın toplantısında, konseptin hazır olduğunu ve sağlık alanındaki hizmetlerin %90’ını içeren bir tıbbi paketi tanımladığını belirtti.

“Bazı grupların tıbbi hizmet alması için devlet finansman sağlıyor.

Bu tıbbi hizmetlere erişim, nüfusun büyük bir kısmı için garanti edilmemektedir.

Sağlık hizmetleri pahalı olduğu için herkese ulaşılır değil.

Hastalar genellikle tıbbi masraflarını karşılamak için kredi alır, borç para alır ve gayrimenkul satar.

Bu yeni sistemle vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri sunmaya çalışıyoruz”,- dedi Lena Nanuşyan.

Lena Nanuşyan’a göre, hizmetler arasında koruyucu önlemler, muayeneler, teşhis, nakil hizmetleri, tüm ameliyatlar, kardiyovasküler hastalıkların tedavisi, cerrahi, diğer onkoloji hizmetleri (bazı hizmetler şu anda da devlet tarafından finanse edilmektedir), bazı diş hekimliği hizmetleri bulunacaktır.

Kapsamlı sağlık sigortası kavramının geliştirilmesi konusunda uzman ve çalışma grubu üyesi Samvel Kharazyan, sigorta sisteminin tanıtımına yönelik adımlar atarak, sağlık sigortasının sağlanması için bir takım hususların dikkate alınabileceğini kaydetti.

Çalışmayan, işsiz, emekli olan diğer gruplara gelince, uzmanlar devletin bu grupları değerlendirdiğini ve onlara da sağlık hizmeti sunabilmek için seçeneklerin görüşüldüğünü kaydetti.

Sigorta sisteminin devreye girmesi durumunda, gelecekte çalışan vatandaşların hizmetlerden ücretsiz yararlanabilmeleri için belirli bir avans ödemesi yapmaları öngörülmektedir.

Ön gözlemlere göre, toplam peşinat %6 olup, bunun %3’ü çalışan vatandaş ve %3’ü işveren tarafından ödenecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu