Rakel Dink: Gücü ele geçiren zulme çıkıyor, istiyorlar ki silahlar konuşsun

Hrant Dink, katledilişinin 15’inci yılında, ’15 eksik yıl’ şiariyla İstanbul Şişli’de anıldı. Rakel Dink: Gücü ele geçiren zulme çıkıyor. İstiyorlar ki silahlar konuşsun…

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 15. yılında vurulduğu yerde, vurulduğu saatte anıldı. Törende konuşan Rakel Dink, “Dostlarımızı yıllarca hapislerde bekletiyorlar, birini salıp birini alıyorlar. Saçma sapan gerekçelerle, yalanlarla artık gerekçe bile uydurmuyorlar. Öyle işte deyip alıyorlar” dedi.

Pandemi koşullarına rağmen anmaya yüzlerce kişi katıldı. Adalet talebini haykıran kalabalık, “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Buradayız Ahparig” “Hrant için, adalet için”, “Katilleri koruyan cinayete ortaktır”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Biz bitti demeden bu dava bitmez” sloganları attı.

“15 eksik yıl” şiarıyla düzenlenen bu yılki anmaya Dink’in ailesi, arkadaşları, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saat 14.00’dan itibaren Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı (eski Agos Gazetesi binası) önünde bir araya gelenler “Hrant için adalet”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” yazılı Kürtçe, Ermenice ve Türkçe dövizler taşıdı.

‘HAKİKATİ SÖYLEMENİN BARIŞ DİLİNİ KURUYORDU’

Sebat Apartmanı’ndan seslenen Hrant’ın Arkadaşlarından Bülent Aydın, “Arkadaşımızın 15. Yılında vurulup düştüğü yerdeyiz. Arkadaşımızı hakikat anlaticimizi anmaya geldik. Bu kez anmamizi pandemi koşullarında yapıyor. Buradayız Ahparig buradayız. Hrant Dink samimiyetin, hakikati söylemenin barış dilini kuruyordu. Arkadaşımız bu ülkenin nefretten beslenenleri O’nu bu yüzden katletti. Hrant Dink bu ülkede farklılıkların bir arada yaşanacağını düşünüyordu bu yüzden katlettiler” dedi.

Vurulduğu yerdeki anmada Evrnesel’e konuşan Yazar Nevzat Onaran, Hrant Dink’in öldürülmeden 11 ay öncesinde polisin, 6 ay öncesinde de JİTEM’in öldürüleceğine dair istihbaratı aldığı halde Hrant Dink’i korumakla ilgili herhangi bir önlem alınmadığını ve öldürme kararı almış olanların ve katillerin planının icra edilmesine fırsat yaratıldığını belirtti.

Onaran, Hrant’ın hedef seçilmesinin nedeni de “Çıkardığı Agos gazetesi; Türkiye halklarına Ermenilerin 1915 ve sonrasında neler yaşadığını neler yaşatıldığını aktaran, bilgilendiren ve önemli bir işlev görüyordu. Ama Hrant Dink bunu yaparken hiçbir zaman intikam değil, kendisinin özellikle 301’deki yargılanma sürecinde söylediği gibi “düşmanlık üzerine değil halkların kardeşliği ve eşitliği üzerine” bir politikayı esas aldı. Bu politikada Hrant kendisine güvenen biri olarak hayli yol almış olmalı ki bu kardeşlik politikasından rahatsız olup birileri düğmeye bastı.” dedi.

RAKEL DİNK: ZORBALIK SAÇAR ELLERİNİZ YERYÜZÜNDE

Anmada konuşan Rakel Dink şunları söyledi:

“Çutağım,

15 yıl oldu, arkandan sıkılan kalleş kurşunlar seni bizden alalı. Sesin hâlâ kulağımızda. Halkına yapılanları her anlattığında seni hainlikle, arkadan hançerlemekle suçlamışlardı oysa…

Ya Rab “düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, hakaret edenler için dua edin*” diyorsun. Dua ediyorum, affet onları, ne yaptıklarını bilmiyorlar.

15 yıl oldu. 15 eksik yıl. O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların omuzlarına yıkıyoruz. Sorunun sahibi de sebebi de biz değilmişiz gibi, bir de tutup cepheye çocukları gençleri sürüyoruz.

Oysa bizim kanlı mirasımız olmasa, tüm dünyadaki akranlarıyla, bütün farklılıklarıyla başka bir gelecek hayali kurabilir ve gerçekleştirebilirler. Zaten yeterince sorunları olacak. Daha ne depremler göreceğiz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar. Evimizi inşa edeceğimiz sağlam kayadır gerçek. Hakikat sağlam kayadır.

‘NE SULTANLAR, NE PADİŞAHLAR, NE KRALLAR YIKILDI; YİNE YIKILACAKLAR’

Gelecek korkuları ve hayalleriyle, büyüklerinin acı dolu mirası arasında sıkışıyor çocuklar. Ya kendilerine ya başkalarına zarar veriyorlar. Oysa bir araya gelip su gibi aksalar karşılarında hiçbir şey duramaz. Bu dünya ne zorbalar, ne zulümler gördü. Gün geldi hepsi yıkıldı. Devirler değişti. Ne sultanlar, ne padişahlar, ne krallar yıkıldı. Yine yıkılacaklar.

Köyde çeşmenin başında, köprünün başında, silahıyla durup, gelenden geçenden haraç alana eşkıya derlerdi. Sonra silahları kâğıt parçalarının ardına sakladılar. Adlarına devlet dediler, şirket dediler. Kağıtlarda kendi koydukları kanunlar yazılıydı. Biz inandık, siz inanmayın çocuklar.

Kimsenin olmayana “benim” diyene inanmayın! Herkesin olana, “benim” diyene inanmayın!

Bu topraklarda yükselen her itiraza dış güçler dediler. Doğru. Sizin içiniz onların dışıdır. Sizin içiniz yandığında onlar hep dışarıda duman var dediler, pencerelerini kapattılar.

GEZİ’DE KİMDİ TERÖR ESTİREN?

Gezi direnişinde gençler önce yaşadıkları şehri korumaya çalıştılar, sonra zulme uğrayan dostlarını korumak için çoğaldılar. Ona da dış mihrak dediler, terör dediler şu dediler bu dediler. Çocuklarımızın gözleri çıkarıldı, gaza, zehirli suya boğuldu. Çocuklar öldürüldü. Kimdi terör estiren? Bu kadar çok gencin bu kadar az kırıp döktüğüne de az rastlanılırdı üstelik.

Şimdi kendi yazdıkları kâğıt parçalarıyla sözüm ona yargılıyorlar. Mümkün mü?

“Ey yöneticiler gerçekten adil mi karar verirsiniz?

Doğru mu yargılarsınız insanları? Hayır!

Hep haksızlık tasarılarınız içinizde,

Zorbalık saçar elleriniz yeryüzüne.”**

Çutağım!

Sana terörü her sorduklarında lanetledin. Karşısına gücün terörünü de koydun. Onu da lanetledin. Kastettiğin devlet gücünün gayrimeşru işleriydi. Dünyada çok terör estirildi ve devam ediyor… Senden önce de senden sonra da… Gücü ele geçiren zulme çıkıyor. Hangisi birbirini suçlayabilir. Olan halklara oluyor. Seni andığımız her 19 Ocak’ta başka zulümleri de anmaya, hatırlatmaya çalıştık. Resimler yan yana konduğunda, o acı albüme birlikte bakıldığında belki asıl katil ayan beyan ortaya çıkar diye…

Kıbrıs’ta bir başka gazetecinin, Kutlu Adalı’nın nasıl peşine düşmüşler gördün mü? Bu topraklarda estirilen terörün asıl kaynağını söylerken yanlış mı söylüyormuşuz?

‘KÜRDÜM DİYEN HER SİYASETÇİYİ ALDILAR’

Kutsal kitap der ki “Karanlığın meyvesiz işlerine ortak olmayın. Tersine onları açığa çıkarın.”***

Dostlarımızı yıllarca hapislerde bekletiyorlar. Birini salıp birini alıyorlar. Saçma sapan gerekçelerle, yalanlarla… Artık gerekçe bile uydurmuyorlar, “öyle işte” deyip alıyorlar. Ülkenin her derdine koşan genç avukatları aldılar, gazetecileri aldılar, Osman’ı da Bircan’ı da aldıkları gibi… “Kürdüm” diyen her siyasetçiyi aldılar. İstiyorlar ki silahlar konuşsun, insanlar konuşmasın. Yine kendi dillerini dayatıyorlar.

Ama umudu söndüren olmayalım.

Seni toprağa verirken buradan yükselen isyan ve itiraz sesi susmadı, susmayacak. İşçiler, kadınlar, öğrenciler, köyler yine direnişte. Herkesin olanı, kimsenin olmayanı, “benim” diyenden koruyorlar. Bir gün yine birleşip sel olup akacaklar.

Kiminin gönlü kırık. “Bize olurken neredeydiniz?” diye soruyorlar. Biz öyle olmak istemedik, gücümüz yettiğince seslerine ses katmaya gayret ettik. Edeceğiz.

Sesin, kulağımızda. Sözümüz söz.”

İncil’den alıntılar:

Lu.6:27

** Mez. 58:1-2

*** Efes. 5:11

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