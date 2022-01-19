Matrix: Patrik!

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Tamer Korkmaz

Yaman bir sualle başlayalım: Mister Patrik, 15 Temmuz’da ne halt karıştırıyordu?

Şöyle de sorabiliriz:

Patrikhane, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında FETÖ’ye yardım etmiş midir?

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Böyle sualleri, “en baba” tarihçimiz İlber Ortaylı sorabilir mi?

-Ne mümkün: Zinhar soramaz!

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Peki, ya nedir?

İlber Hoca, Patrik Bartholomeos için…

Ancak ve ancak bir “güzelleme” yazısı döşenebilir!

Mister Patrik hakkında yeni çıkan bir kitaptan hareketle, Hürriyet’teki sütununda (19 Aralık 2021) yaptığı gibi…

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Gazeteci ile tarihçi arasındaki temeldeki farkı isabetle işaretlediği için; İlber Hoca’nın geçmişte söylediklerini, buraya not edelim:

“Akademik tarihçiden çok, gazeteci tipi yani olay yerine giden kişidir; iyi tarihçi…

Bugünün önemli haberlerine imza atan gazeteciler için ‘tarihe not düştü’ denmesinin sebebi aslında biraz da budur…” (30.8.2013)

“PORTAKAL, ORDA KAL”

Komprador Burjuvazi, derin suikastları (faili meşhur cinayetleri) irdeleyen, araştıran velhasıl “olay yerine giden” gazetecileri hiç sevmez.

Soru soran, gerçeği arayan ve dahi gün ışığına çıkaran hakiki gazetecilerden nefret ederler.

İlber Ortaylı’nın “rakipsiz” tarihçiliği mi; Komprador Üst Sınıf’ın müsaade ettiği yere kadardır!

“ENSE TIRAŞINI GÖRELİM”

Yirmi beş yıl kadar evvel, Kilise’deki bir tören sırasında Patrik Bartholomeos’un elini öpmüştü, Komprador Baron Mister Simit…

Cunda Adası’nda restore ettirilmiş eski bir Ortodoks şapelindeki kütüphanenin 2007’deki açılışında yine Patrik’in yanı başındaydı.

Böylesine bir dolu sahne var ki; Mister Patrik ile içtikleri su ayrı gitmez!

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Tıraş olmak içinse, Yunanistan’daki berberine gider!

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Özel mülkiyeti kendisine ait İstanbul-Tuzla açıklarındaki İncir Adası’nda…

Glykeria adlı bir kilisenin bulunduğunu da, buraya ekleyelim…

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Mister Simit, David Rockefeller’ı “idol olarak gördüğünü” söylemişti! (Cumhuriyet, 18 Ocak 2019)

Onun “idolü” yani putu Rockefeller mı; 2017 yılında 101 yaşında öldüğünde Küresel Baronların “Bir Numarası” idi.

BIDEN’A GİDEN PATRİK

Biz yine Mr.Patrik’ten devam edelim…

Patrik Bartholomeos, iki buçuk ay kadar önce Washington’daydı…

Önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ardından da ABD Başkanı Biden’la görüştü.

Aralık 2019’da “Türkiye’deki muhalefete iktidarı devirmeyi vaat eden” Joe Biden var ya, işte o!

Bir başka deyişle, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ/NATO/ABD darbe girişimi sırasında Birleşik Devletler’in Başkan Yardımcısı olan Mister Biden!

BAYDINTAŞBAŞ İLE PATRİK

Biden, “Başkan Obama’nın Yardımcısı iken, Türkiye’yi ziyaret ettiğinde” iliştirilmiş bazı gazetecilerle “öz çekim” yapmıştı.

O isimlerden biri de, Aslı B’aydıntaşbaş idi!

“Embedded Journalist” Aslı, Fener Rum Patriği Bartholomeos için vaktiyle (18 Aralık 2009, Milliyet) şunları yazmıştı:

“Fener Rum Patriği Bartholomeos’u iyi tanırım. Aydın bir din adamıdır…

Dünyanın birçok köşesinde Türkiye’de bir türlü bulamadığı ilgi ve itibara sahiptir.”

GİZLİ KARDİNAL İLE PATRİK

Patrik Bartholomeos ile “Made in U.S.A” Locaefendi Fetullah birbirlerini çok severler!

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Patrik ile Fetullah, ilk kez 4 Nisan 1996 tarihinde buluşmuştu…

Polat Rönesans Otel’de görüşmüşlerdi.

“Dinler arası diyalogun somut örneği” diye sunulan bu görüşmeye aracılık edenler; Fetullah tarafında Alâeddin Kaya idi…

Patrik cenahında ise Aslı Aydıntaşbaş!

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F Tipi Kaya, son birkaç yıldır FETÖ’den tutuklu…

Vatikan’daki Papa’yı ziyaretinde (1998) Fetullah’ın yanındakilerden biriydi.

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Mister Patrik ile Fetullah’ın ikinci kez bir araya gelişi; yine 1996’da, bu defa “geniş katılımlı bir diyalog programında” olmuştu:

Bartholomeos kürsüye çıkmış ve “Sayın Hocamız ile birbirimizi çok seviyoruz” demişti!

BİLUMUM KİLİSECİLER

“Tansu’ya da söyledim. Cenaze törenimi Kilise’de yapsınlar” diye vasiyet eden…

Papa Muhibbi Ertuğrul Özbaydın, Fener Rum Patriği’ni “Makul ve Aziz İnsan” diye tanımlıyor.

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“28 Şubat döneminde Çevik Bir’e Gülen’i övdüğünü” 2014’te “gururla” anlatan Etki Ajanı Ertuğrul; Ayasofya’nın 86 yıl sonra Cami olmasına çok bozulmuştu!

İki yıl önce, Ayasofya’nın Cami olarak ibadete açılmasına Gizli Kardinal’in Paralel Elemanları da ateş püskürmüşlerdi.

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Patrik’in “Ayasofya müze kalmalıdır” diyenler arasında olduğunu söylemeye gerek var mı?

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamer-korkmaz/matrix-patrik-2060750