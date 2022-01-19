Koridor konuşulmadı

Türk temsilci ile yapılan görüşmede koridor konuşulmadı, somut görüşmeler bekliyoruz

Meclis Başkan Yardımcısı, Ermeni-Türk müzakerelerinde Ermenistan Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, “Bir sonraki toplantıda Yerevan, Ankara ile somut görüşmeler bekliyor.

Gündem yeterince önemliyse, yeterince ciddiyse, farklı buluşma yerleri veya farklı formatlar düşünülebilir, ancak bu konuda daha fazla şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum”,- dedi.

“İçerikten yoksun müzakereler sadece bir taklit izlenimi yaratabilir, biz gerçek sorunları çözmekle ilgileniyoruz.

Asıl sorun, her şeyden önce sınırın açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasıdır.

Süreci somut hale getirmek için her şeyi yapıyoruz.

Türk tarafının da aynı yaklaşımı göstermesini bekliyoruz”,- dedi Rubinyan.

Türk tarafı, temsilci atanmasından önce, Erdoğan da dâhil olmak üzere, Nahçıvan-Sünik üzerinden Azerbaycan’a bir koridor sağlanmasından bahsetmiş olmakla birlikte, Rubinyan’a göre, ilk toplantıda olası bir koridordan söz edilmedi.

Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesi, Ermenistan temsilcisine göre, Ermeni-Türk görüşmelerinin gündeminde olamaz.

Artsakh’ın statüsü meselesinde Ankara’nın Bakü’yü desteklediği sürece, bunun bir noktadan sonra ön koşul olarak tekrar gündeme getirilip getirilmeyeceği sorusuna Rubinyan, “Artsakh’ın statüsü konusu, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları tarafından görüşülen bir konudur”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu