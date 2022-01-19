Keşke Hrant Dink de görseydi… Kamp Armen inşaatı başlıyor

15 yıl önce bugün katledilen gazeteci Hrant Dink’in de kaldığı Kamp Armen’in inşaatı başlıyor. Tuzla’daki arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane ve oditoryum yer alacak. Pastör Renê Levonian “Kampta çalıştıktan sonra Hrant Dink ile Tuzla sahilinden denize girdiğimiz günleri hiç unutmadım” dedi.

İstanbul’da yoksul ve evi olmayan Ermeni çocuklara yurt olması için 1962 yılında Tuzla’da yapılan Kamp Armen’in yeniden inşası kararlaştırıldı. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum inşa edilecek.

Milliyet Gazetesi’nden Gökhan Karakaş’ın haberine göre 1950’li yıllarda Anadolu’dan gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların barınması için Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi kullanılıyordu. Kilisede kalan çocukların sayısı artınca kilise yönetimi Tuzla’da bir arazi satın aldı.1962 yılında Sait Durmaz’dan satın alınan arazi üzerinde aralarında Hrant Dink’in de bulunduğu 30 cocuğun emeğiyle bir kamp inşa edildi ve adı Kamp Armen oldu. Gazeteci Hrant Dink ve eşi Rakel Dink’in de aralarında olduğu bazı isimler Kamp Armen’de yetişti.

1964-1987 yılları arasında hizmet veren Kamp Armen’deki binaların yıkılmak istenmesi üzerine tepki ve imza kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine kamp tekrar Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na iade edildi. Kamp Armen’in yeniden inşası için çalışan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı; iade edilen 4 bin 7145 metrekarelik arazi üzerinde inşaatın yapılacağını belirtti.

ÇOCUKLARIN EMEKLERİYLE

Gedikpaşa Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, “3 bin 200 metrekare kapalı alanın girişinde 500 metrekarelik bir karşılama alanı ve fuaye olacak. 100 kişilik yatakhanede kız ve erkek genç ve çocuklar kalabilirken, eğitim verilecek. Müzik, el sanatları, resim, beceri atölyeleri yer alacak. Büyük bir kütüphane ve çalışma ofisleri olacak. 200 kişilik oditoryum ve çok amaçlı salonların yanında 100 kişilik bilgisayar destekli proje geliştirme ofisleri gençlerin geleceğe hazırlanmalarında yardımcı olacak. Gençlik ve kültür merkezi üniversite öğrencilerine hizmet verecek.” dedi.

Kirkor Ağabaloğlu konuşmasının devamında “O zamanlar Hrant Dink gibi 8-15 yaşındaki çocukların emekleriyle yapılan Kamp Armen’in yeniden inşası için yardımlara ihtiyacımız var. Kamp Armen’in inşaatına önümüzdeki günlerde başlarken hayırseverlerin yardımlarıyla 2-3 yılda bitirmeyi istiyoruz” açıklamasını yaptı.

TUZLA’DA DENİZE GİRERDİK

Kamp Armen’de gönüllü eğitmenlik yapan din adamlarından Pastör Renê Levonian ise “Kahramanmaraş’tan Fransa’ya göç eden Ermeni bir ailenin çocuğu olarak Fransa’da doğdum. Pastör olarak 40 ülkede bulundum. En unutulmazı Türkiye. 1981 yılında Tuzla’ya geldiğimde 120 çocuk vardı. Hrant 20’li yaşlardaydı, katıksız insan severdi, ‘anavatanım Türkiye’ derdi. İşleri bitirdikten sonra Tuzla sahilinden denize girerdik” dedi.

BUGÜN ANILACAK

Öte yandan gazeteci Hrant Dink için bugün saat 15.00’te, 15 yıl önce öldürüldüğü Agos gazetesinin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde anma töreni düzenlenecek. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007’de saat 15:00 sıralarında FETÖ’nün talimatıyla tetikçi Ogün Samast tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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https://odatv4.com/guncel/keske-hrant-dink-de-gorseydi-kamp-armen-insaati-basliyor-227097