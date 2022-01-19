Kamp Armen inşaatı başlıyor

Tuzla’da Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane ve oditoryum inşa edilecek. 40 yıl sonra geldiği mekânda duygusal anlar yaşayan Pastör Renê Levonian “Kampta çalıştıktan sonra Hrant Dink ile Tuzla sahilinden denize girdiğimiz günleri hiç unutmadım” dedi.

Gökhan Karakaş – İstanbul’da yoksul ve evi olmayan Ermeni çocuklara yurt olması için 1962 yılında Tuzla’da yapılan Kamp Armen’in yeniden inşası için ilk büyük adım atıldı. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum inşa edilecek.1950’li yıllardan itibaren Anadolu’dan gelen kimsesiz ya da yoksul Ermeni çocukların barınması için kullanılan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi’nin alt katı; çocukların artmasıyla yetmeyince kilise yönetimi Tuzla’da bir arazi satın almıştı. 1962’de Sait Durmaz’dan satın alınan arazi üzerine aralarında 2007 yılında öldürülen gazeteci Hrant Dink’in de bulunduğu çocuklar tarafından yapılan binalar, Kamp Armen’i oluşturmuştu. 1964-1987 yılları arasında hizmet veren Kamp Armen’deki binaların yıkılmak istenmesi üzerine başlayan tepki ve imza kampanyası, 175 gün sonra kampın tekrar Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na iade edilmesiyle sonuçlanmıştı. Kamp Armen’in yeniden inşası için çalışan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı, inşaat projesinin detaylarını Milliyet’e açıkladı. Yardım çağrısı Yeni Kamp Armen’in kendilerine iade edilen 4 bin 7145 metrekarelik arazi üzerinde yapılacağını belirten Gedikpaşa Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, “3 bin 200 metrekare kapalı alanın girişinde 500 metrekarelik bir karşılama alanı ve fuaye olacak. 100 kişilik yatakhanede kız ve erkek genç ve çocuklar kalabilirken, eğitim verilecek. Müzik, el sanatları, resim, beceri atölyeleri yer alacak. Büyük bir kütüphane ve çalışma ofisleri olacak. 200 kişilik oditoryum ve çok amaçlı salonların yanında 100 kişilik bilgisayar destekli proje geliştirme ofisleri gençlerin geleceğe hazırlanmalarında yardımcı olacak. Gençlik ve kültür merkezi üniversite öğrencilerine hizmet verecek.” dedi.

Ağabaloğlu, “O zamanlar Hrant Dink gibi 8-15 yaşındaki çocukların emekleriyle yapılan Kamp Armen’in yeniden inşası için yardımlara ihtiyacımız var. Kamp Armen’in inşaatına önümüzdeki günlerde başlarken hayırseverlerin yardımlarıyla 2-3 yılda bitirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

‘Denize girerdik’

Kamp Armen’de gönüllü eğitmenlik yapan din adamlarından Pastör Renê Levonian ise, 41 yıl önce yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Levonian, “Kahramanmaraş’tan Fransa’ya göç eden Ermeni bir ailenin çocuğu olarak Fransa’da doğdum. Pastör olarak 40 ülkede bulundum. En unutulmazı Türkiye. 1981 yılında Tuzla’ya geldiğimde 120 çocuk vardı. Hrant 20’li yaşlardaydı, katıksız insan severdi, ‘anavatanım Türkiye’ derdi. İşleri bitirdikten sonra Tuzla sahilinden denize girerdik” dedi.

Dink için anma

Öte yandan gazeteci Hrant Dink için bugün saat 15.00’te, 15 yıl önce öldürüldüğü Agos gazetesinin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde anma töreni düzenlenecek.

Milliyet Gazetesi