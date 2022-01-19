Hrant Dink ölümünün 15. yılında anıldı

Agos Gazetesi’nin suikast sonucu öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15. yılında anıldı. Eşi Rakel Dink, “Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar” diye konuştu.

Sokak ortasında uğradığı suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink saldırıya uğradığı noktada anıldı. Gazeteci Hrant Dink, 15 yıl önce Agos Gazetesi’nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey’deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Törene Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Sebat Apartmanı’nın önünde toplanan kalabalık, tören başlarken Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfiller bıraktı, mumlar yaktı. Tören öncesi Türkçe ve Ermenice şarkılar da çalındı.

"O güne kadar Ermenilik bir ölçüde sakladığın sürece başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğün bir şeydi” "Bu ezber eğitime mecbur bırakıldıkça hiçbir şey değişmeyecek"#HrantDink’in ölüm yıldönümünde genç Ermeniler Türkiye'de Ermeni olmayı anlatıyor https://t.co/yW46qqNHdU pic.twitter.com/a7GoxIAFpZ — DW Türkçe (@dw_turkce) January 19, 2022

Apartmana Hrant Dink resminin olduğu üzerinde, “Büyülü sözlerinden, keskin bakışında, barış inanından, o kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti ahparig. Ama hafızanın hükmü geniş, senin sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize yazdık, gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki her eksik yılda daha da çoğalıyoruz ahparig. 15 eksik yıl” yazan Hrant’ın Arkadaşları imzalı pankart asıldı.

“Şu geçmişin kilidini açalım”

Törende Dink’in eşi Rakel Dink, duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasına ağlayarak “15 yıl oldu, 15 eksik yıl. O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların sırtına yüklüyoruz” başlayan Dink, sözlerini “Sorunun sahibi de sebebi de biz değilmişiz gibi bir de tutup cepheye çocukları gençleri sürüyoruz. Oysa bizim kanlı mirasımız olmasa tüm dünyadaki akranlarıyla, tüm farklılıklarıyla başka bir gelecek hayali kurabilir ve gerçekleştirebilirler. Zaten yeterince sorunları olacak daha ne depremler göreceğiz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar…” diye sürdürdü.

Rakel Dink, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu topraklarda yükselen her itiraza ‘dış güçler’ dediler. Doğru sizin içiniz onların dışıdır. Gezi Direnişi’nde gençler, önce kendi yaşadıkları şehri korumaya çalıştılar. Sonra zulme uğrayan dostlarını korumak için çoğaldılar. Onlara da ‘dış mihrak’ dediler. ‘Terör’ dediler, şu dediler, bu dediler. Ey yöneticiler gerçekten adil mi karar verirsiniz? Doğru mu yargılarsınız insanları? Seni andığımız her 19 Ocak’ta seni ve diğerlerini hatırlatmaya çalıştık. Resimler yan yana konduğunda, albümler açıldığında belki katiller ortaya çıkar diye. Dostlarımızı yıllarca hapiste bekletiyorlar… Saçma sapan gerekçelerle hapislere koydular. Artık gerekçe de sunmuyorlar. Sesin kulağımızda sözümüz söz.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Hrant Dink’in katledilişinin 15. yıldönümü öncesinde dün “Uzun yıllar Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink’i hiç unutmayan biz meslektaşları, onun katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını hala bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Hrant Dink davasından çıkan karar memnun etmedi

Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 kamu görevlisinin yargılandığı dava geçen yılın Aralık ayında karara bağlanmıştı. Eski istihbaratçılar Ali Fuat Y. ve Ramazan A. “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Muharrem D. iki kez müebbet ve Yavuz K. da müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. 27 sanık da 3 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Hrant Dink’in katilleri Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal, Yahya Ö. ve Adem S. hakkında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Ancak Dink Ailesi, Hrant Dink cinayeti davasındaki yargılamanın kendilerini ikna etmediğini açıklamıştı. Açıklamada 19 Ocak 2007 tarihinde işlenen cinayetin “Genelkurmay’ın, siyasilerin, yargının, medyanın ve bazı devlet güdümlü sözde sivil toplum kuruluşlarının dâhil olduğu üç yıl süren bir hedef gösterme ve tehdit sürecinin sonunda” gerçekleştiğine dikkat çekilerek Hrant Dink’in son yazısında bahsettiği hiçbir olay, kişi veya ilişkinin soruşturmaya dâhil edilmediği vurgulanmıştı.

DHA,ANKA,DW/HS,JD

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Deutsche Welle