Hrant Dink öldürülmesinin 15. yılında öldürüldüğü yerde anıldı

Hrant Dink, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15:00’te, 15 yıl önce öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde anıldı. Türkçe ve İngilizce dilindeki canlı yayınlar vesilesiyle İstanbul dışından binlerce kişi anmaya çevrimiçi katılma imkânı buldu.

Hrant Dink öldürüldüğünde 5 yaşında olan ve 15 yıldır anmalara gelen Nazım Özgün Afşin, anmada yaptığı konuşmasında her yıl anmalara katılmanın, anmalarda yapılan konuşmaların, Hrant Dink’in ve savunduklarının kendisi için ne anlama geldiğini paylaştı, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin olmadığı bir toplum özlemini dile getirdi.

Rakel Dink, eşi Hrant Dink’in öldürüldüğü Sebat Apartmanı’nın balkonunda konuşmasını yaptı. Rakel Dink, yaşanan adaletsizliklere ve eşitsizliklere vurgu yapan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ama umudu söndüren olmayalım. Seni toprağa verirken buradan yükselen isyan ve itiraz sesi susmadı, susmayacak. İşçiler, kadınlar, öğrenciler, köyler yine direnişte. Herkesin olanı, kimsenin olmayanı, “benim” diyenden koruyorlar. Bir gün yine birleşip sel olup akacaklar.”

Cinayetin 15. yılında Hrant Dink’in sözünü, Türkiye ve dünya hayalini paylaşmanın daha da önemli olduğunu düşünüyor ve izlemeyenleri Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı ‘Hafıza Yetersiz’ filmini izlemeye Hrant Dink Vakfı websitesine davet ediyoruz. Film, Hrant Dink’e ve onun sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem’in nerelerde ‘hata verdiğini’ gözler önüne seriyor. Filmi, İngilizce, Ermenice, Almanca ve Fransızca altyazılı izlemek isterseniz bu bağlantılardan izleyebilirsiniz.