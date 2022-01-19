Hrant Dink, İzmir’de anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink katledilişinin 15’inci yılında İzmir’de düzenlenen törenle anıldı.

BİRGÜN EGE

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, katledilişinin 15’inci yılında Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink için anma töreni düzenledi.

‘IRKÇILARIN VE FAŞİSTLERİN HEDEFİ OLDU’

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen anma töreninde konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Hrant Dink’in dediği gibi ‘Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardanız.’ Tam da bu nedenle tüm Türkiye halkları gibi biz de ‘Hepimiz Hrant‘ız, hepimiz Ermeni‘yiz’ diyerek bu katliamın karşısına dikiliyoruz. Ne yazık ki, Türkiye’nin yakın tarihindeki gazeteci ve aydınlara yapılan suikastlar gibi, Hrant Dink cinayeti de aradan geçen 15 yılda tam olarak aydınlatılamadı. Cinayeti planlayan perde arkasındakiler tam olarak ortaya çıkarılmadı ve hesap sorulmadı. Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz. O, nisyan ile malul bu toplumun geçmişiyle yüzleşmesini, yaşanan acıların görülmesini istiyordu. Ve o acıların bir daha asla yaşanmaması için de kendisi dâhil, bu topraklarda yaşayan herkesin etnik kökenine, diline, inanç ve kültürüne, cinsiyetine ve cinsel yönelimine bakılmaksızın eşit yurttaşlar olarak tanınmasını; tekçilik üzerine inşa edilmiş cumhuriyetin demokratikleşmesini istiyordu. Bu nedenle ırkçıların ve faşistlerin hedefi oldu” diye konuştu.

BirGün Gazetesi