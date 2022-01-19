Hrant Dink anıldı: ‘Büyülü sözlerinden uzak 15 eksik yıl’

Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Dink, öldürüldüğü Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı önünde anıldı.

DUVAR – Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledildiği yerde 15. kez anıldı.

Yaşamı boyunca hakikat mücadelesi veren ve toplumsal barış için diyalog çağrısı yapan gazeteci Hrant Dink, 15 yıl önce Halaskargazi Caddesi’ndeki eski Agos Gazetesi’nin bulunduğu binanın önünde katledildi. Geçen yıl pandemi nedeniyle çevrimi düzenlenen anma, bu sene önceki yıllarda olduğu gibi Dink’in katledildiği Sebat Apartmanı önünde yapıldı.

‘CESARETİNİ KALBİMİZE YAZDIK’

“15 eksik yıl” sloganıyla bir araya gelenler, Hrant Dink’in katledildiği yerde toplandı. Agos Gazetesi’nin eski ofisi olan apartmana “15 Eksik Yıl” pankartı asıldı. Pankartta, Hrant’ın Arkadaşları tarafından yazılan şu sözler yer aldı: “Büyülü sözlerinden, keskin bakışından, barış inadından ve kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti Ahparig. Ama hafızanın hükmü geniş. Senin sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize yazdık. Gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki, her eksik yılda daha da çoğalıyoruz Ahparig.”

‘SENİ TOPRAĞA VERİRKEN BURADAN YÜKSELEN SES SUSMADI’

Anmada Rakel Dink, eşi Hrant Dink için yazdığı mektubu okudu: “Seni toprağa verirken buradan yükselen isyan ve itiraz sesi susmadı, susmayacak. İşçiler, kadınlar, öğrenciler, köylüler yine direnişte. Bir gün yine sel olup alacaklar. Gücümüz yettikçe seslerine ses katmaya devam edeceğiz. Sesin kulağımıza sözümüz, söz.”

Rakel Dink anmada Hrant Dink’e yazdığı mektubu okudu…

Fiziki mesafe ve maske kuralları uygulanarak yapılan anmada, katılımcıları Hrant’ın Arkadaşları’ndan Bülent Aydın konuşmasıyla karşıladı. Aydın, “Bu meydan bu ülkenin vicdan, adalet mücadelesinin ve ağrısının dile getirildiği yer” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hrant Dink ortak geleceğimiz için umuttu. Onu öldürenler bu umudu yok etmek istediler ama bunu başaramadılar. Biz yüz binlerce yürüdük. Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeni’yiz dedik.”

‘ÇABASI, RÜYASI VİCDANINDA GİZLİYDİ’

Hrant’ın Arkadaşları’ndan Gaye Boralıoğlu, 15 yıldır süren anmaların Türkiye toplumundaki yerini Gazete Duvar’a anlattı. Hrant Dink’in öldürülmesinin toplumun vicdanında derin bir yara açtığını söyleyen Boralıoğlu şöyle devam etti: “Derin kelimesini sıradan anlamıyla kullanmıyorum, tarihi çok eskilere uzanan, büyük travmaların, katliamların içinden geçen, yüzleşilmemiş, inkâr edilerek daha da acılaşmış, çok köklü meselelerden bahsediyorum. Bence Hrant Dink’in cenazesinde bir araya gelen insanların tek bir ortak özelliği var: Vicdanlı olmaları. Çünkü Hrant da öyleydi. Bir ideolojinin, bir siyasi görüşün, bir kliğin insanı değildi. Çabası, rüyası vicdanında gizliydi. Dünyaya oradan bakıyordu ve sadece adalet diliyordu; Ermeni halkı için, ezilenler için adalet. Hrant’ın cenazesinde bir araya gelen insanlar onun bu misyonunu omuzlarında taşıyorlar ve adalet talep ediyorlar.”

Anmada, “Hrant için Adalet için”, “Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeni’yiz”, “Biz bitti demeden bu dava bitmez”, “Katilleri koruyan cinayete ortaktır”, “Buradayız Ahparig” sloganları atıldı.

Gazete Duvar