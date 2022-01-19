Esirler köle olarak kullanılıyor

Azerbaycan, Ermeni tarafına baskı yapmak için esirleri ve rehineleri kullanıyor

Artsakh Devlet Bakanı Artak Beglaryan, 18 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, “Azerbaycan, Ermeni tarafına baskı yapmak için esirleri ve rehineleri kullanıyor”,- dedi.

“Konu acılıdır.

Ancak birçok yönden çözüm bize bağlı.

Azerbaycan, tüm uluslararası normları, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını ihlal ederek sivilleri ve askerleri elinde tutuyor.

Bazılarının, rehine ve hatta köle olarak tutulduğunu söyleyebiliriz.

Azerbaycan, vatandaşlarımızı Ermenistan ve Artsakh üzerinde bir baskı ve pazarlık kozu olarak kullanıyor.

Rus tarafının arabuluculuğuyla, Ermenistan’daki ortaklarımız ve uluslararası ortakların yardımıyla baskı yapmaya çalışıyoruz.

Şu ana kadar sonuçlar istediğimiz kadar somut değil”,- dedi Devlet Bakanı.

Ermenistan Kamu Radyosu