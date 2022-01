Binlerce Kişi 15 Yıl Önce Öldürülen Dink’i Unutmadı

Hilmi Hacaloğlu

19 Ocak 2007’de Osmanbey’de gazetesinin önünde öldürülen Agos gazetesinin kurucusu ve yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 15. yılında anıldı.

Soğuk havaya rağmen Halaskargazi Caddesi’nde bulunan ve üzerinde Hrant Dink’in fotoğrafı ve ’15 eksik yıl’ yazılı afişinin asıldığı gazetenin eski binasının önünde yapılan anmaya binlerce kişi katıldı.

Dink’in öldürüldüğü yere kırmızı karanfil ve mumlar bırakan katılımcılar çalınan Türkçe ve Ermenice şarkılara eşlik ettiler.

Anma töreni sırasında Kobani davasından tutuklu Hrant’ın Arkadaşları’ndan Bircan Yorulmaz’ın cezaevinden yolladığı mektup okundu, Dink öldürüldüğünde beş yaşında olan Nazım Özgün de yaptığı konuşmada kalabalığa ‘‘buradayız Ahparig’’ diye seslendi.

Dink: ‘‘Çözemediğimiz her sorunu çocuklarımızın omuzlarına yıkıyoruz’’

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ise yaptığı konuşmada, ‘‘15 yıl oldu. 15 eksik yıl. O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların omuzlarına yıkıyoruz. Sorunun sahibi de sebebi de biz değilmişiz gibi cepheye çocukları gençleri sürüyoruz. Oysa bizim kanlı mirasımız olmasa tüm dünyadaki akranlarıyla birlikte bütün farklılıklarıyla başka bir gelecek hayali kurabilir ve gerçekleştirebilirler. Zaten sorunları olacak, daha ne depremler göreceğiz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar. Bu dünya ne zorbalar ne zulümler gördü. Hepsi yıkıldı. Devirler değişti ne sultanlar ne padişahlar ne krallar yıkıldı, yine yıkılacaklar’’ dedi.

‘‘Dostlarımızın birini salıp birini alıyorlar’’

Rakel Dink, konuşmasında Hrant Dink’in arkadaşlarından 1539 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunan Osman Kavala ile bir yılı aşkın süredir Sincan Cezaevi’nde olan Bircan Yorulmaz’ı da andı.

Rakel Dink, ‘‘Biz inandık siz inanmayın çocuklar kimsenin olmayana benim diyene inanmayın. Herkesin olana ‘Benim’ diyene inanmayın. Bu topraklarda yükselen her itiraza dış güçler dediler. Seni (Hrant Dink) andığımız her 19 Ocak’ta başka zulümleri de anmaya hatırlatmaya çalıştık. Kıbrıs’ta bir başka gazetecinin nasıl peşine düşmüşler gördün mü? Bu topraklarda estirilen terörün asıl kaynağını söylerken yanlış mı söylüyormuşuz. Kutsal kitap der ki karanlığın meyvesiz işlerine ortak olmayın. Dostlarımızı yıllarca hapiste bekletiyorlar. Birini salıp birini alıyorlar. Saçma sapan gerekçelerle yalanlarla. Artık gerekçe bile uydurmuyorlar. Öyle işte deyip alıyorlar. Ülkenin her derdine sahip çıkan genç avukatları aldılar. Gazetecileri aldılar. Osman’ı da Bircan’ı da aldılar. Kürdüm diyen her siyasetçiyi aldılar. İstiyorlar ki silahlar konuşsun insanlar konuşmasın yine kendi dillerin dayatıyorlar’’ dedi.

‘‘Hrant öldürüldüğünde ‘öteki’ olduğumun farkında değildim’’

Anma törenine katılanlardan Şila Pakyüz, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Üniversiteden Ermeni olmayan arkadaşları ile birlikte anmaya geldiğini söyleyen Pakyüz, Hrant Dink vurulduğu günü hatırladığını söyledi.

Genç üniversitesi öğrencisi, ‘‘Ben 5 yaşındayken. Ana sınıfından çıktığımızda vuruldu Hrant. Türkiyeli bir Ermeni’yim ve Türkiye’de öteki olduğumun farkında değildim aslında. Sadece Ermenice konuşan bir çocuktum. Eve gittiğimde anneannem ağlıyordu, ‘Hrant öldürüldü’ diye. ‘Türkiye’de Ermeni olmak’ nedir büyüdükçe anladım. Çok kavanoz gibi bir yerde yaşıyordum’’ dedi.

‘‘Gitmeyi düşünmüyorum, cinayetin neden çözülmediğini anlamıyorum’’

Türkiye’den gitmeyi düşünmediğini söyleyen Şila Pakyüz, Hrant Dink cinayetinin gerçek sorumlularının bulunmasının sorunların çözümünde daha etkili olacağını dile getirdi.

Pakyüz, ‘‘Ben de 20 yaşındayım Nazım gibi. Burada bulunabildiğim için Türkiye’de kaldığım için çok mutluyum. Gitmeyi düşünmüyorum. İyi ki de kimse gitmemiş. Biz bu toprakların altına gömülmek isteyen insanlarız çünkü bizim köklerimiz burada, Hrant’ın bu sözünü çok seviyorum. Cinayetin neden çözülmediğini anlamıyorum. Bir özür dilense her iki halk için de çok iyi olur. Ermeniler, Türkler için de bu davalar ertelendikçe sebepler sonuçlar bulunamadıkça gerçekten ırkçılık artıyor düşmanlık arıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim benim jenerasyonum bu konuda iyi’’ dedi.

‘‘Hrant Dink’i ortadan kaldıranların cezayla yüzleştiğini düşünmüyorum’’

İstanbul’da olduğu her yıl anma törenine katılan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da yargılamanın tatminkar olmadığının altını çizdi.

Önderoğlu, ‘‘Öncelikle Hrant Dink gibi bir barış insanını tanıyan bir kişi olarak bu atmosferi olukça ağır buluyorum. İnsana işleyen çok ağır bir ortam var burada. Güzel olan, 15 yıl geçtikten sonra onca inanın Hrant Dink’i ve onun verdiği mesajı unutmaması. Yargılamayı Sınır Tanımayan Gazeteciler olarak izleme şansımız oldu. Yoğun bir şekilde izlediğimiz bir dosyaydı. Ancak gelinen noktada davanın Türkiye toplumunu uzlaştıracak kadar güçlü bir insanı ortadan kaldıranların herhangi bir cezayla yüzleştiklerini düşünmüyorum. Cezasızlık halen ağır bir şekilde devam ediyor. Onu medya önünde ve genelkurmay bildirileri ile hedef gösterenlerin yargılanmadıklarını hepimiz biliyoruz. Dolaysıyla bizim için Hrant Dink dosyası mahkemenin elinden çıkmış diye gündemimizden çıkmış değil. Biz sonuna kadar Hrant Dink’i hedef gösterenler, onları azmettirenler ve onu ortadan kaldıran yapıların yargı önüne çıkarılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’’ dedi.

VOA