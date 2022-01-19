Arap dergisi, Mısır’ın Altın Çağını yeniden canlandıran Ermeni asıllı sanatçını anlattı

Ermeni asıllı ünlü Mısırlı sanatçının eserleri British Museum, Smithsonian Institution, National Museum of African Art ve National Museum of Scotland koleksiyonlarına eklendi.

Shant Avedisyan, Mısırlı politikacıların portreleri sayesinde ünlendi. Onun resimleri, grafikleri, fotoğrafları ve tekstilleri, eski Mısır sanatı, İslami geometrik desenler, Osmanlı tasarımı, pop art elementleri içeriyor.

Sputnik Armenia haber ajansının aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal haber dergisi “The national news”, Shant Avedisyan’ın çocukluktan beri arkadaşı olan Mikaelyan kardeşlerle konuşurken ünlü sanatçının hayatını ve sanatını anlattı. Kahire’deki son Chant Egyptien sergisi için ustanın eserlerini sağlayanlar onlardır.

Yazar Lema Shehadi, “Mısır’ın Altın Çağına Dikkat Çeken Sanatçıya Övgü” yazısında, 2013 yılında Doha’daki Sotheby’s açık artırmada sergilenen “Nil İkonları” dizisinin 1,5 milyon dolara satıldığından bahsetti. Bu tüm Arap dünyasından bir sanatçının eseri için hayttayken alınan rekor miktarda paraydı.

Makalenin yazarı, Shant Avedisyan’ın Ermeni mültecilerin oğlu olduğunu, ailesinin George Mikayelyan’ın “Okuyucu Köşesi” kitapçısından iki blok ötede oturduğunu hatırlatıyor.

Avedisyan, 2018 yılında 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir gün bir gazetecinin “Japonya dışında hangi ülke sizin için daha çok cana yakındır?” sorusuna Avedisyan “Kahire’de çalışmayı, Beyrut’ta sergilenmeyi, Ermenistan’da dinlenmeyi tercih ederim” cevabı vermişti.

1969’dan 2018’e kadar dünyanın farklı ülkelerinde ustanın 25 kişisel sergisi düzenlendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/19/Arap-Mısı-Altın-Çağını-Ermeni/223694