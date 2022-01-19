Antalya’da denizden haç çıkarma töreni

Hıristiyan inancına göre, Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, ayin ve denizden haç çıkarma töreni yaptı.

DUVAR – Hıristiyanlık inancına göre, Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Antalya’da kutlandı.

Antalya Rum Ortodoks Kilisesi, Yat Limanı Mermerli Plajı’nda ayin ve geleneksel denizden haç çıkarma töreni düzenledi. Hava sıcaklığının 5, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu törende ayine katılan yerleşik yabancılar, haçı çıkarmak için denize atladı. Tören, denizden haç çıkarılması ve dualar ile son buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis botuyla da denizden tören güvenliği sağlandı. (DHA)

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