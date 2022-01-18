Yerevan’daki “Azanvur” merkezinde bir Fransız enstitüsü açılacak

Fransa’nın eski Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte Facebook sayfasından Ermenistan’da Cascade’in yukarısında, “Azanvor” merkezinde bir Fransız enstitüsünün kurulacağını duyurdu.

Lacotte yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’da geçirdiğim dört yıl boyunca Aznavour Vakfı ile birlikte bu projeyi tasarladığım, geliştirdiğim ve uyguladığım için çok mutluyum.

Enstitü, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak tüm programların birleştirilmesine olanak sağlayacak, Ermenistan’da Fransız kültürünün ve dilinin tanıtılması için prestijli bir platform haline gelecektir.

Bu kurumu Fransa’yı seven tüm Ermenilere, dilimizi öğreten öğretmenlere, kültürümüze ilgi duyan gençlere, değerlerimizi anlayan herkese borçluyuz.

2021’de Lacotte, Fransız Ermenistan Enstitüsü’nün dünyanın en güzellerinden biri olacağını, Yerevan’ın kalbinde, Ararat Dağı’nın nefes kesici manzarasının açıldığı “Cascade”in zirvesinde yer alacağını da duyurdu.

Ermenistan’da Fransız Enstitüsü kurulmasına ilişkin anlaşma, 2018’de Yerevan’daki Frankofoni Zirvesi sırasında Ermenistan Cumhurbaşkanları Armen Sarkisyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un himayelerinde imzalandı.

ERMENİ HABER AJANSI