Selçuk Bayraktar’ın MIT’teki hocası: Eğitim verdiğimiz için utanıyorum

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde SİHA’ları üreten Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’ın eğitim aldığı Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) fizik profesörü olarak görev yapan İsveç kökenli ABD’li Max Tegmark, Bayraktar’a eğitim verdikleri için utandığını söyledi. Bayraktar, Tegmark’a verdiği yanıtta, “Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır” dedi.

Alman gazetesi Handelsblatt’a konuşan Tegmark, “Selçuk Bayraktar’a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum” dedi. Haberde, “Son 20 yılda Türk savunma sanayii şirketlerinin sayısı 56’dan 1500’e yükseldi” ve “En büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında Türkiye’den 7 şirket varken, Almanya’dan sadece 3 tane var” ifadeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Prof. Max Tegmark’ın sözlerine yanıt verdi.

MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz“demiş Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır Biz topraklarımızı geri aldık

Bundan da ancak gurur duyarız! — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 17, 2022

Bayraktar, paylaşımında şunları dile getirdi:

“MIT’de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta ‘Selçuk Bayraktar’a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz’ demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!”

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