Rusya, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ’ı ziyaret edemeyeceğinden endişeli

Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Alexander Lukashevich, Rusya’nın, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ’ı ziyaret edemeyeceklerinden endişe duyduğunu açıkladı.

Lukashevich “Bizi endişelendiren ne? Eşbaşkanların şimdiye kadar bölgeyi ziyaret edememesi, durumu tanımaması ve taraflara halk arasında temas kurma ve insani sorunların çözümünde yardımcı olacak somut önlemler alamaması.” dedi.

Rus diplomat aynı zamanda, yakın gelecekte üç eş başkanın bölgeyi ziyaret etmesinin yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan’ın siyasi liderleriyle görüşebileceklerini umduğunu dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu