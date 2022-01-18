Pécres, Macron’u Karabağ ziyareti sonrası Aliyev’in açıklamalarına tepki göstermemekle suçladı

Fransa’da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pécres, Aralık ayı sonlarında Dağlık Karabağ’a yaptığı ziyaretle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir dizi skandal açıklamasının ardından Fransa hükümetini bu konuda hiçbir adım atmamakla suçladı.

‘Europe 1’ radio kanalının bildirdiğine göre Pécres “Ben bir Cumhurbaşkanı adayım. Ben de benden önceki birçok Fransız gibi Dağlık Karabağ bölgesine gittim… Bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında anlaşmazlıklara neden olan bir bölge. Neler oluyor diye oraya gittim… Azerbaycan Cumhurbaşkanı çok şok edici bir açıklama yaptı. “Bayan Pécres’in orada olduğunu bilseydim, gitmesine izin vermezdik.” ifadelerini kullandı.

Pécres, yükümlülüklerinin temelinde Doğu Hristiyanlarının sorunu olduğunu ve bu açıdan Ermenistan’ın savunmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

“Ancak cumhurbaşkanı adayını desteklemeyen hükümetin sert sessizliği bir skandal.” dedi.

Daha önce Pécres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın tehdit olarak değerlendirdiği açıklamalarıyla ilgili olarak şikayette bulunmak niyetinde olduğunu belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI