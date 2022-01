Miçotakis ikili oynuyor

Türkiye’nin diplomasi için uzattığı eli her fırsatta bahanelerle geri iten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptırım listesi hazırladıklarını ileri sürdü Uluslararası hukuku hiçe saymayı usul haline getiren Yunanistan yine rahat durmuyor. Türkiye’nin bölgede diplomasi ve istikrar için uzattığı barış elini her fırsatta geri iterek Avrupalı ülkelerden medet uman Atina yönetimi, Türkiye’ye karşı bir kez daha ‘yaptırım tehdidinde’ bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ülkelerine karşı saldırgan bir tutuma geçmesi durumunda alacakları önlemlerle ilgili bir liste oluşturduklarını söyledi. Miçotakis, bu açıklamaları Avrupa Halk Partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede dile getirdi. ‘DEĞİŞİKLİK YOK’ İDDİASI

Avrupa Birliği (AB) genelini ilgilendiren konuları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’a karşı tavrında büyük bir değişiklik olmadığını savundu. Miçotakis, “Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı uyguladık; bir yandan dostluk elimizi uzatırken diğer yandan da Türkiye’nin, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs’a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladık. Bence bu, doğru bir yaklaşımdır” diye konuştu. Ayrıca Miçotakis, göçmen meselesinde de yapıcı bir ilişki oluşturulabilmesi için Türkiye ile daha çok işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. PROVOKASYONA DOYMUYORLAR

Yunanistan hükümeti son yıllarda Türkiye’ye karşı provokasyona doymuyor. ABD askerlerinin ülkelerindeki rutin tatbikatlarını Türkiye’ye karşıymış gibi kamuoyuna yansıtan, Fransa ile milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları yapan ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku hiçe sayan Atina yönetimi, Ege’deki düzensiz göçmenleri de zorla Türkiye’ye geri gönderiyor. Ayrıca Türk azınlıkların haklarına kulak tıkayan Atina, yaptırım tehditlerine doymuyor. Ancak Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı yaptırım tehdidi defalarca boşa çıktı. Avrupa ülkeleri her fırsatta Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getiriyor. Sabah Gazetesi