Josef de Souza, Hristiyan Gençler İle Buluştu

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ve eşi Danielle Souza Uyanış Gençliği adlı kilise gençlik toplantısında Hristiyan gençler ile beraber ibadete katıldı. Türkçe ilahilere eşlik eden Souza programın bir bölümünde 30 dakikalık bir konuşma yaptı. İsa Mesih’in yaşamı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Souza, tüm onur ve yüceliğin İsa Mesih’e ait olduğunu paylaştı.

Josef de Souza

İstanbul’un farklı kiliselerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Uyanış Gençliği, 15 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da bulunan Pera Diriliş Kilisesi’nde koronavirüs tedbirlerine bağlı kalarak yeniden bir araya geldi.

Dirisu Kilisesi’nin tapınma önderlerinden Yusuf Peker’in tapınma zamanını yönetmesi ile Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı başladı. Ardından ‘Göklerdeki Babamız’ adlı kısa film birlikte izlendi. Ocak ayında doğan gençlere Tuzla Protestan Kilisesi pastörü Emre Karaali tarafından dua edildi.

Pastör Emre Karaali

1.Krallar 3:5-9 bölümü üzerine paylaşımda bulunan Pastör Emre Karaali, gençlere, ‘Tanrı size, dile benden ne dilersen’ derse nasıl yanıt verirsiniz sorusunu yöneltti. Pastör Karaali, ‘‘Kral Süleyman’ın böyle bir soruya cevabının Tanrı’dan gelen Bilgelik olduğunu görüyoruz. Bilgeliğin temeli İsa Mesih’in Kendisidir. Öyleyse yeni yılda bizim de Baba Tanrı’dan dileğimiz İsa Mesih’i daha fazla tanımak ve O’na sahip olmaktır. O zaman istemediğimiz diğer iyi şeyler de Tanrı tarafından sağlanacaktır’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

Ayrıca misafir olarak katılan Josef de Souza ve eşi için hediyeler verilip onlar için bereketleme duası yapıldı. Ardından ünlü futbolcu, tüm katılımcılarla ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Bir sonraki İstanbul Uyanış Gençliği toplantısının 5 Şubat 2022 Cumartesi günü gerçekleşeceğinin duyurusu yapıldı.

Uyanış Gençliği toplantıları, Hristiyan gençlere yönelik olup, tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açıktır. (SAT-7 TÜRK/SMY)

https://haber.sat7turk.com/josef-de-souza-hristiyan-gencler-ile-bulustu/