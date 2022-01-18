HDP’den Hrant Dink önergesi

Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç TBMM başkanlığına verdiği araştırma önergesinde Meclis’in cinayetle yüzleşilmesi konusunda sorumluluk almasını istedi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Hrant Dink’in öldürülüşünün 15. yılında cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için TBMM Başkanlığına bir araştırma önergesi verdi.

Meclis’in devletin içindeki karanlık odaklardan arınması ve “bir bebekten katil yaratan karanlık” ile yüzleşilmesi için Meclis’in sorumluluk almasını istedi.

Cinayet davasının, Hrant Dink’in öldürülüşündeki karanlığı açığa çıkaracak, adalet sağlayacak biçimde işlemediğini belirten Danış-Beştaş ve Oluç önergede “Cinayetinin karanlıkta bırakılması kabul edilemez” dedi.

Danış-Beştaş ve Oluç önergelerini şöyle gerekçelendirdi:

Yaşamı boyunca Türkiye halklarının barış içinde yaşaması için mücadele eden Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü organize bir cinayetle katledildi. Cinayetin üzerinden on beş yıl geçmesine rağmen ‘öldür’ diyenlerden hesap sorulmadı.

Dink, Agos’ta yıllarca; Ermeni halkının yaşadığı felaketleri, bu felaketlerle nasıl yüzleşilebileceği ve tüm halklar için adil bir geleceğin nasıl kurulabileceği üzerine haberler yaptı, yazılar yazdı. Hrant Dink yüz yıldır sürdürülen Ermeni politikasındaki ezberleri sahiciliği ve ikna gücüyle bozuyordu.

6 Şubat 2004 tarihinde AGOS’ta yayımlanan ‘Sabiha Gökçen’in Ermeni bir yetim olduğunu’ konu alan haberden sonra, Genelkurmay Başkanlığı Dink’i hedef gösteren bir açıklama yaptı. Takip eden süreçte Dink, İstanbul Valiliğine çağrılarak MİT yetkililerince tehdit edildi. Hrant Dink, Genelkurmay açıklamasından sonra devlet içindeki karanlık ellerce organize bir şekilde hedef haline getirildi. Dink hakkında, 16 Nisan 2005’te ‘Türklüğe hakaret’ (TCK 301) suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonucunda verilen mahkûmiyet kararı, bilirkişi raporuna ve Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazına rağmen Yargıtay tarafından onandı. Medyadaki nefret söylemleri içeren haberler, Hrant Dink’i cinayetten önce itibar suikastlarına maruz bıraktı.

Hrant Dink 19 Ocak 2007 günü devletin bütün istihbarat ve güvenlik birimlerimden yetkililerin bilgisi ve yönlendirmesi ile bir tetikçi eliyle katledildi. Hrant Dink’in cenazesinde bir araya gelen yüzbinlerce yurttaşın adalet talebi, Türkiye siyasi tarihinde katledilen hiçbir aydına nasip olmamış şekilde bugüne kadar en güçlü şekilde devam etti.

Hrant Dink cinayetine dair yargı süreci, 20 Nisan 2007’de açılan dava ile başladı, 14 yıl sonra 26 Mart 2021’de gerçekleşen 131. duruşmada karar açıklandı. Cinayet davasındaki yargı süreci, Dink’i aramızdan alan karanlığı açığa çıkaracak, adalet sağlayacak biçimde işlemedi. Davada sorumluluk siyasi hesaplarla; önce Ergenekoncu denilenlere, sonra FETÖ’cü denilenlere yıkılmaya çalışıldı.Hrant Dink cinayetinin failleri siyasi irade tarafından korundu ve yargı önüne çıkarılmadı. Yargı önüne çıkarılanlar da etkin yargılanmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında Dink cinayetinin görünen aktörlerinden Erhan Tuncel hakkında, ‘Erhan Tuncel ile Sedat Peker’i kim ortak yapar? Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum. Hangi anlayış Erhan Tuncel’i Sedat Peker’e emanet eder?’ açıklamasını yapmasının üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen savcıya cinayetle ilgili bildiklerini aktarmadı. Bu açıklama ve bu açıklamanın sonuçlarının olmaması, Dink cinayetinin gerçek faillerinin ‘Ankara’nın karanlık dehlizlerinde’ korunmaya devam ettiğinin işaretlerindendir.

Hrant Dink davasında adalet; temsili bir yargılama ve siyasi iradenin belirlediği kişilerin ceza almasıyla değil, devlet içinde cinayeti örgütleyen organize kötülüğün bütün unsurlarıyla ortaya çıkarılmasıyla olur.

Hrant Dink cinayetinin karanlıkta bırakılması kabul edilemez. TBMM; Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması, devletin içindeki karanlık odaklardan arınması ve ‘bir bebekten katil yaratan karanlık’ ile yüzleşilmesi için sorumluluk almalıdır. Bu amaçla, Hrant Dink cinayeti hakkında bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.

(HA)

bianet