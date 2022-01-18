HDP’den Erdoğan’a ‘İmralı’ yanıtı: Destekleriz ama…

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İmralı” sözlerine yanıt verdi. Buldan, “Bu çerçevede İmralı’da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz. Ancak, bir taraftan mutlak tecriti uygulamaya devam edenlerin diğer taraftan İmralı’dan söz etmelerini samimi bulmadığımızı ifade etmek isterim” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta yaptığı ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı işaret ettiği “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” sözlerine yanıt verdi.

Buldan konuyla ilgili “Bu çerçevede İmralı’da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz. Ancak, bir taraftan mutlak tecriti uygulamaya devam edenlerin diğer taraftan İmralı’dan söz etmelerini samimi bulmadığımızı ifade etmek isterim” diye konuştu.

Pervin Buldan’ın konuşmasında öne çıkan kısımlar şöyle:

“Hrant Dink’i katleden bu mekanizmayı çok iyi tanıyoruz. Biz bunu nereden tanıyoruz? Roboski’den, Suruç’tan, Ankara ve İzmir katliamlarından…Bu mekanizmaların sahipleri, işlenen cinayetlerin unutulacağını sanmasınlar, bu hakikatler gerçek adalet önünde açığa çıkartılacaktır. Halklarımızın hafızası unutmaz ve unutturmaz. Barışa kurşun sıkılan değil kucak açılan, nefretin değil sevgiyi kazandığı güzel bir ülkeyi birlikte var edeceğiz. Bir kez daha sevgi ve saygı ile anıyorum.

Ekonomi ve geçim derdi can yakıcı bir sorun olarak halkın en temel gündemi olmaya devam ediyor. Geçinemiyoruz seslerinin yükseldiği ve iktidara yönelik itirazın büyüdüğü önemli ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İktidarın bu seslere kulakları tıkalı.

Hafta sonu AKP Grup Başkanvekili hafta sonu bir toplantıda bol bol hamaset yaparken bir vatandaş itiraz etti.Asıl mevzunun işsizlik olduğunu söyledi, açız dedi. Vatandaşı apar topar salondan çıkardılar. Yarattıkları açlık tablosu ile yüzleşmek istemediklerini biliyoruz. Yalan siyasetinin halkta bir karşılığı olmadığını, hikayelerinin bittiğini görmek istemiyorlar. Daha fazla kaçıp saklanamayacaklar, her yerde halkın ‘düşün yakamızdan’ tavrıyla karşılaşacaklar.

“SİZ NEYİ DÜŞÜRDÜNÜZ ALLAH AŞKINA?”

Ekranlardaki dolar 13,50 değerlerinde gözüküyor, akaryakıtta, markette 18-20 liradır dolar. Doların 18 liraya ulaştığı 20 Aralık öncesi 12 kg’lık mutfak tüp ü 212 liraydı. Dolar bugün 13,50’lerde, aynı tüp 244 lira oldu. Dolar 18,50 iken bir depo 650’ye dönüyordu, şimdi aynı depo 900 lirayı geçiyor. Siz neyi düşürdünüz Allah aşkına? Bu kadar fiyat artışının olduğu, insanların perişan olduğu bir dönemde sizin neyi düşürdüğünüzü ve neyin köpüğünü aldığınızı merak ediyoruz.

ERDOĞAN’A YANIT

HDP’nin durduğu nokta demokratik siyaset zeminidir. HDP’yi silah, şiddet ve çatışma ile bağdaştıramaz, öyle bir fotoğrafın içine yerleştiremezsiniz. İftiralarla partimizi illegalize etmeye çalışan yalan merkezlerine sesleniyorum, HDP’nin durduğu yer diyalog ve müzakere, demokratik çözüm ve barış zeminidir. Her koşulda bu zeminde yürümeye kararlıdır. HDP demokratik siyaseti tercih edenlerin mücadele ettiği bir partidir. Toplumsal barış için, demokratik çözüm için diyalog ve müzakereye dayalı yöntem tek çözüm yoludur. Bu çerçevede İmralı’da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz. Ancak, bir taraftan mutlak tecriti uygulamaya devam edenlerin diğer taraftan İmralı’dan söz etmelerini samimi bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bir tarafta rehin tutulan demokratik siyasetçiler, Demirtaş, Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak ve tüm arkadaşlarımız; diğer tarafta ise İmralı’da ağırlaştırılmış tecrit… Sürdürülen bu iki durumu da, bu iki durum üzerinden yürütülen tartışmayı da doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Biz demokratik müzakerenin ve onurlu bir barışın zeminini yaratma konusunda kararlıyız. HDP halkın sesini, barış taleplerini Meclis’e taşımak üzere yola çıkan köklü bir partidir.”

Cumhuriyet Gazetesi