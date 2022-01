Gürdoğan, Ermenistan’nın ülkeye getireceği katkıyı anlattı

Türkiye ve Ermenistan’dan arasındaki ilişkileri normalleştirme adına Moskova’da başlayan görüşmeler, 1993 yılından beri kapalı olan Ermenistan sınır kapısının açılması noktasında yeni umutlar oluşturdu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ermenistan sınır kapısının açılması durumunda her iki ülkenin önemli ticari gelişmeler yaşayacağını söyledi.

TİCARET BERABERİNDE BARIŞI DA GETİRECEKTİR

Gürdoğan, Ermenistan sınır kapısının açılmasıyla birlikte Trabzon’un da önemli kazanımlar elde edeceğini söyledi. Ticaretin gelişmesiyle birlikte iki ülke arasında barışın da sağlanabileceğini düşünen Gürdoğan, “Sınır kapısının açılması pek tabiidir ki o bölgedeki illerin, Trabzon’un yararına olacaktır. Türk Cumhuriyetlerine direk geçiş yapabilme imkanımızın çoğalmasına imkan verecektir. Dolayısıyla ticaretin aynı zamanda iki ülke arasına barışı getirebileceğini düşünüyorum. Ermenistan’ın kendi halkının da çok iyi Türkçe bildiğini ve zamanında birlikte yaşadığımızı göz önüne almalıyız. Her sene Ermenistan katliamı ve soykırımı ile ilgili istekleri var. Bu konuda Türkiye’nin Avrupa’da görüşülen mahkemede ciddi kazanımları oldu. Bu her zaman gündeme gelen bir konu. Ticaret bunu da önler. Her sene Amerika meclisinin alacağı soykırım kararını kabul mu edilecek yok mu denilecek diye beklemeyeceğiz. O işi de tarihçilere bırakmış oluruz. Dolayısıyla ticaret tarihte her iki taraf tarafından yapılan yanlışları bugüne taşımadan yapılmasını sağlayacaktır. Bu durum Ermenistan’ın gelişmesine, Türkiye’nin ticaretinin gelişmesine iki ülkenin de yararına olacak bir durumdur. Kendini dünyaya kapatmış bir ülkenin, ulaşım sorunu çeken Ermenistan’ın dünyaya entegre olmasını sağlaması açısından önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF YOL GÜZERGAHI OLUŞACAK

Ermenistan sınırın açılmasıyla birlikte sınırda bulunan tren yolu ile birlikte Türk Cumhuriyetlerine ulaşım için alternatif bir yol oluşacağını kaydeden Gürdoğan, “Bilindiği gibi şuanda Gürcistan üzerinden Ermenistan’a giden mal var. Bunu kimse inkar edemez. Bunun bize artıları olacaktır. Ermenistan her ne kadar nüfus olarak az olsa da bunun etkileri kesinlikle olacaktır. Aynı zamanda çarpan etkisiyle beraber diğer yerlere yapılan ihracatın daha fazla artacağını görmek lazım. Azerbaycan yolunu daha fazla kısaltacağız. Sınırda tren yolu var. O tren yolunu kullanarak daha içlere gidilebilir. Kars’taki tren yolu eskiden beri çalışmasa da kullanılmaya hazır durumda. Kazakistan olaylarında onların bir barış gücü vardı. Bunun içinde Azerbaycan yoktu ama Ermenistan vardı. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetlerine ulaşma noktasında da buradaki tren yolunun da çok faydası olacağını düşünmekteyiz. Çünkü Tiflis’ten giden tren yolunun haricinde bu Tren yolu aynı zamanda Ermenistan üzerinden de Türk Cumhuriyetlerine gidebiliyor” dedi.

