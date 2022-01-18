Ermenistan Başbakanı, Ermeni-Bulgar diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünde Kirill Petkov’a tebrik mesajı gönderdi

Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan, Bulgaristan Başbakanı Kirill Petkov’a Ermenistan ile Bulgaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Ekselansları,

Ermenistan Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü vesilesiyle en içten tebriklerimi sunuyorum. 1992’de imzalanan Protokol, iki halkımız arasındaki asırlık tarihi ve kültürel bağları resmileştirdi.

Son otuz yılda, ikili ilişkilerimiz, karşılıklı saygı ve güvene dayalı samimi, verimli, karşılıklı işbirliğinin sürekli gelişimi ile damgalanmıştır. Bugün, uluslararası kuruluşlarda ortaklık, siyasi diyalog, parlamentolar arası işbirliğinin yanı sıra eğitim, kültür ve ticaret alanlarında aktif işbirliği de dahil olmak üzere birçok alanı kapsayan zengin bir ikili gündemimiz var.

Ermenistan-AB Kapsamlı Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nın da ikili işbirliğimizin geniş çerçevesini daha da güçlendirmeye ve derinleştirmeye en iyi şekilde katkıda bulunacağına inanıyorum.

Diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, saygılarınıza arz ederim.”

ERMENİ HABER AJANSI