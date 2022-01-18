Dink cinayeti: MİT mensuplarını dinleme kararından neden vazgeçildi?

HDP’nin Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önerge Meclis’te reddedildi.

ANKARA – HDP, 15 yıl önce genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink cinayetini Meclis gündemine taşıdı. Cinayetin araştırılması için verilen önerge reddedildi.

Meclis Genel Kurulu’nda HDP grubu adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 günü organize bir cinayetle, devletin bütün varlığıyla içinde bulunduğu bir cinayetle katledildiğini söyledi. Yargı sürecini eleştiren Paylan, “Önce cinayet için “Ergenekoncu” denilenler yargılanmaya çalışıldı -bir gösteriydi yalnızca- daha sonra siyasi dengeler değişince “cemaatçi” denilenler önümüze konuldu ama hiçbir zaman bu devletin içindeki karanlıkla yüzleşilmedi. “Hrant Dink’i öldür” diyenler yargılanmadı” dedi.

‘HRANT DİNK’E BORCUMUZU ANCAK ADALETLE YERİNE GETİREBİLİRİZ’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 8 ay önce Dink cinayetinin baş sorumlularından Erhan Tuncel ile ilgili, “Erhan Tuncel’i Sedat Peker’le kim ortak yapar?” sözlerinin ardından hiçbir savcının harekete geçmediğini anlatan Paylan, “Bu bile, Hrant Dink cinayetinin Ankara’nın karanlık dehlizlerinde hâlâ o karanlıkta tutulma iradesinin korunduğunu gösteriyor. Sevgili Rakel Dink’in Hrant Dink cenazesinde söylediği gibi, bebeklerden katil yaratan karanlıkla yüzleşmenin artık zamanıdır arkadaşlar. Bu konuda biz Hrant Dink’e borçluyuz ve bu borcumuzu ancak adaletle yerine getirebiliriz” dedi. Paylan sözlerini Ermenice “Asdvadz hokin lusavore- Tanrı ruhunu nurlandırsın” sözleriyle tamamladı. Bu sözler de tutanaklara X olarak geçti.

‘MİT MENSUPLARINI DİNLEME KARARINDAN NEDEN VAZGEÇİLDİ?’

CHP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Din cinayeti yargı sürecini başından sona izlediğini belirterek, “15 yıl boyunca neredeyse bütün duruşmaları izledim ama maalesef bu cinayet Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mutlak iktidarı döneminde planlandı, mutlak iktidarı döneminde gerçekleşti ve mutlak iktidarı döneminde de yargılaması yapıldı; maalesef kirli ilişkiler, organize ilişkiler Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi ilişkisiyle ortaya çıkarılmadı. Bunun bizzat tanığıyım” dedi. Yargıdaki bazı atamalar sonucu ortaya çıkan kararlara dikkat çeken Tanrıkulu, “14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin MİT mensuplarını dinleme kararından neden vazgeçtiğini gelin burada açıklayın; açıklayamazsınız çünkü bu siyasi cinayet sizin zamanınızda, sizin mutlak iktidarınız döneminde oldu ve sizin siyasi sorumluluğunuz var. Ama, Hrant, yattığı yerde, o delikli ayakkabısıyla, tabanıyla sizleri mahkûm etmeye devam edecek” dedi.

AK PARTİ’DEN FETÖ VURGUSU

AK Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir konuştu. Yargı sürecinde verilen cezaları anlatan Aydemir, “AK Parti döneminde ülkemiz, faili meçhullerin aydınlatılmadığı bir ülke olmaktan çıkmıştır. Önergede bahsedilen olaylar yargının gündemine gelmiş, bağımsız yargı tarafından soruşturulmuş, bir kısım soruşturma da hâlen devam etmektedir” dedi. Davanın seyrinin 17-25 Aralık “yargı darbesi” sonrası değiştiğine dikkat çeken Aydemir, “Cinayetin içerisindeki illegal yapılar 15 Temmuz’dan sonra da temizlenmiştir” dedi.

‘BU CİNAYETİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR’

Tekrar söz alan Paylan, “Önce “Ergenekoncu” denilenlerle uğraştırdınız yargıyı ama gerçek sorumlulara yürümediniz, şimdi de “cemaatçi” denilenlerle uğraştırıyorsunuz. Ama bakın, Hrant Dink 2005 yılında valiliğe çağrılıp MİT yetkililerince tehdit edildi. Bu yetkililerin mahkeme önüne çıkarılması için karar verildi geçen yıl, bu yıl bu karar kaldırıldı. Bu kararı neden kaldırttınız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Erhan Tuncel’i Sedat Peker’e kim emanet eder?” dedi, bunula ilgili İçişleri Bakanı -bugüne kadar sekiz ay geçti- bildiklerini savcılığa anlatmadı. Bu cinayetin üstü örtülüyor. Üstündeki sis perdesinin kaldırılması için siyasi bir irade gerekir, bunun için bu araştırma önergemizi destekleyin, bu cinayetin üzerindeki sis perdesini hep beraber kaldıralım” dedi.

HDP’nin Dink cinayetinin araştırılması için verdiği önerge çoğunluk tarafından reddedildi. (DUVAR)

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