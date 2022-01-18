Azerbaycan, Türkiye’nin talimatıyla Karabağ sorununun çözüm mekanizmasını ortadan kaldırmaya çalışıyor

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın AGİT Minsk Grubu ile ilgili açıklamaları ve Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Alexander Lukashevich’in “AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Dağlık Karabağ’ı ziyaret edemez” açıklamasını değerlendirerek Azerbaycan’ın, Türkiye’nin talimatıyla, Azerbaycan-Karabağ sorununun çözümü için mevcut mekanizmaları ortadan kaldırmaya çalıştığını ifade etti.

David Babayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarına karşı yapıcı omayan bir politika izliyor. Bu, resmi Bakü’nün arabulucuların ziyaretleri için çeşitli engeller yaratmasına da yansımıştır. Bu sadece yasakla ilgili değil, Bakü’de henüz bunu açıkça talep etmeye cesaret edemiyorlar, ama sonunda ziyareti anlamsız kılan çeşitli kirli komplolar uyguluyorlar. Örneğin Azerbaycan yönetimi Eşbaşkanlarla görüşmeyi reddediyor.

Aliyev neden AGİT Minsk Grubunu etkisiz hale getirmeye çalışıyor? Çünkü bu, Azerbaycan-Karabağ sorununun çözümü için uluslararası kabul görmüş tek formattır. Ve bilindiği gibi Karabağ hem müzakerede taraf hem de çatışan taraf olarak tanınmaktadır. Tam olarak müzakerelere katılmaması Azerbaycan’ın inatçılığının bir sonucudur.

Azerbaycan, Türkiye’nin talimatıyla mevcut çözüm mekanizmalarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ancak bu girişimin başarılı olacağını düşünmüyorum, tam tersine AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülkelerinden buna tepki gelecek.”

ERMENİ HABER AJANSI