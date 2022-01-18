Azerbaycan istihbarat servislerinin Karabağ sakinine casusluk yaptırdığı ortaya çıktı

Son günlerde, Azerbaycan özel servisleri, panik yaymak veya bilgi toplamak için Artsakh Cumhuriyeti’nde (Karabağ) yaşayan insanlarla sosyal ağlarda iletişim kurma girişimlerini yoğunlaştırdı.

Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahte bir telegram kullanıcısı, kendisini Ermeni tanıtarak, önce Artsakh’ta yaşayan bir kişiyle yakınlık kurmak için görüşmüş, kendisine çıplak fotoğraflar göndermiş, aynı şekilde kendisi de fotoğraflar talep etmiş ve ardından şantajla tehdit etmiştir. Haberleşmelerinin içeriğini yayınlama tehdidi altında farklı yerlerin fotoğrafları, bilgiler talep etmiş ve bunun karşılığında mevcut bir banka hesabına para aktararak verilen hizmetler için ödeme yapmayı da vaat etmiş.”

Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi, yukarıda bahsedilen olayın ayrıntılarını, Azerbaycan özel servislerine sağlanan bilgilerin içeriğini ve hacmini, ayrıca bunun amaçlarını araştırıyor.

Açıklamada, ayrıca, Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi uyarıda bulunarak sosyal ağlarda kimliği belirsiz kullanıcılarla iletişime geçmemesi ve şüpheli teklifleri kabul etmeme, Artsakh Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehdit edici bilgiler vermeme ve böyle durumlarda derhal Cumhuriyetin Ulusal Güvenlik Servisi’ne bildirme konusunda Artsakh vatandaşlarının dikkatli olmasını istedi.

ERMENİ HABER AJANSI