Arşakyan: Türkiye ile sınırlar ön koşulsuz olarak açılmalı, diplomatik ilişkiler kurulmalı

Arşakyan: Türkiye ile sınırlar ön koşulsuz olarak açılmalı, diplomatik ilişkiler kurulmalı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakob Arshakyan, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Ermenistan’ın Türkiye ile müzakere gündeminin değişmediğini belirtti, ön koşulsuz sınırların açılmaktan ve diplomatik ilişkiler kurulmaktan yana olduklarını ifade etti.

Hakob Arshakyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’ın sınırları Ermenistan’ın bağımsızlığından bu yana gergin. Hem savaşta hem de barışta binlerce kayıp verdik. Bence şu anda halktan aldığımız oyla öne sürdüğümüz barış gündemi, sınırlarımızın güvenliğini sağlaması amaçlıyor, daha fazla asker ölmesin, Ermenistan savaşlara dahil olmasın.”

Parlamento Başkan Yardımcısı, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri arasındaki görüşmeye gelince, bunun sadece ilk görüşmeleri olduğunu, fazla bilgi olmamasının normal olduğunu kaydetti.

“İlk görüşme gerçekleşti, insanlar tanıştı, bizim tarafımız gündemini sundu, biz neyle ilgileniyoruz, Türk tarafı gündemini getirdi, bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından taraflar, gündemdeki konuları netleştirmek ve görüşmek üzere başkentlerine gitti. Gündemimiz değişmedi. Bağımsız Ermenistan’ın tüm devlet adamları, Türklerle konuşma gündemimizin şu olduğunu belirttiler: Türkiye ile sınırlar ön koşulsuz olarak açılmalı, diplomatik ilişkiler kurulmalı.”

Ermenistan Kamu Radyosu