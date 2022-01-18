“Adaletin yerini bulmasını hâlâ bekliyoruz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi’nin ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda gazeteci Hrant Dink anıldı. TGC, “Biz meslektaşları, onun katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını hâlâ bekliyoruz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyet (TGC) ve Basın Konseyi, gazeteci Hrant Dink’in öldürülüşünün 15. yılında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Hrant Dink yarın (19 Ocak 2022) saat 15.00’te katledildiği yerde, Pangaltı’daki eski Agos gazetesinin önünde anılacak.

TGC yaptığı açıklamada, evrensel barışı savunan Hrant Dink’in, iki ülke halklarının kardeşlik içinde yaşaması uğruna verdiği mücadeleyle hatırlandığını belirtti.

TGC: Basın özgürlüğünden söz edemiyoruz

Açıklama şöyle:

“TGC Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde Hrant Dink ile birlikte 66 gazetecinin fotoğrafları yer alıyor. 66 gazeteci cinayetinin azmettirenlerinin, tetikçilerinin ortaya çıkarılamadığı bir ülkede yaşıyoruz.

“Düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanmasının, gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının olağan hale geldiği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edemiyoruz.

“Halkı doğru ve yansız bilgilendirme görevini üstlenmiş meslektaşlarımız, ne yazık ki hâlâ baskı ve tehditler altında çalışmayı sürdürüyor.

“Uzun yıllar Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink’i hiç unutmayan biz meslektaşları, onun katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını hâlâ bekliyoruz.

“Irkçılığın ve ayrımcılığın olmadığı bir toplumda barış içinde yaşamak için medyada nefret söylemini ortadan kaldırmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Hrant Dink’i ölüm yıldönümünde bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Basın Konseyi ise “Dink’in karanlık güçler tarafından katledilişinin 15’inci yıldönümünde yine hüzünlüyüz” dedi.

Basın Konseyi: İfade ve basın özgürlüğünü savundu

Konsey açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

“O, ülkesine sevdalı bir aydın olarak yaşamı boyunca bu topraklarda kavganın yerine barışın, düşmanlığın yerine kardeşliğin yerleşmesi için mücadele etti. İyi bir gazeteciydi, hep halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü savundu. Barışın ve özgürlüğün düşmanı karanlık odakların işbirliği ile düzenlenen suikastta, 19 Ocak 2007 günü bir tetikçi tarafından katledildi.

“Hrant Dink suikastını planlayan perde arkasındaki karanlık güçler, aradan geçen 15 yılda tam olarak ortaya çıkartılamadı. Maalesef, tıpkı diğer gazeteci ve aydın cinayetlerinde olduğu gibi Hrant Dink cinayetini de aydınlatmamanın utancını yaşamaya devam ediyoruz.

Sevgili meslektaşımız Hrant Dink’i, katledilişinin 15’inci yıldönümünde saygıyla anıyoruz.”

Hrant Dink hakkında

1954 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde zooloji eğitimi aldı. Ardından da üniversitede felsefe alanında eğitimini sürdürdü. Mesleğe 1990’lı yıllarda Ermenice yayınlanan günlük Marmara Gazetesi’nde kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazarak başladı. Haftalık Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos Gazetesi’ni kurdu ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl ve Birgün gazetelerinde yazdı. Türk ve yabancı basında dile getirdiği görüşleriyle dikkat çekti. Almanya, Hollanda ve Norveç’te düşünce özgürlüğü alanında önemli ödüllerin sahibi oldu. Yazıları nedeniyle çok sık gözaltına alındı. Hakkında çok sayıda dava açıldı. Kurucusu olduğu Agos Gazetesi önünde, 19 Ocak 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

(AÖ)

bianet